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Seçim sonuçlarına ilişkin anketlerde buna dikkat edin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

Seçim sonuçlarına ilişkin son anketler art arda yayınlanıyor. Kim ne kadar oy alacak, hangi parti ne kadar oy alacak? soruları da uzun zamandır en merak edilenler listesinde... Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise bugünkü yazısında bir anketin güvenilir olup olmadığını anlamanın yollarını sıraladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin anketlerde buna dikkat edin!

Son günlerde peş peşe seçim sonuçları için anketler geliyor... En ünlü anket şirketlerinde 3'ü son araştırmalarını yayınladı.

SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.

MAK anket şirketine göre ise; “ Erdoğan yüzde 48,5; Muharrem İnce yüzde 22,5; Meral Akşener yüzde 11,5; Selahattin Demirtaş yüzde 9.” oy alacak.

GÜVENİLİR OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN BUNLAR ÖNEMLİ

Metropoll'ün araştırmasına göre de; kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti yüzde 48, CHP yüzde 21, MHP yüzde 6, HDP yüzde 10 ve İYİ PARTİ yüzde 12 oy oranında...

Ancak 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin anket sonucları merak edilirken en önemli konulardan biri de anket sonuçlarının ne kadar doğru olup olmadığı...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir anketin güvenilir olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğini yazdı. Hakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oyu, geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminin bile çok ama çok üstünde gösteriliyorsa o ankete kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini aktardı.

Hakan'ın "Bir anketin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır?" başlığıyla (7 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle;

O ANKETE DÖNÜP BAKMAYIN

Eğer bir ankette...

Meral Akşener ile Muharrem İnce’nin oyları, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oyunun altında kalıyorsa...

O ankete dönüp de bakmayın bile!

Eğer bir ankette...

Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları...

Yüzde 40’ın altında gösteriliyorsa...

O anketten...

Anında yüz çevirin.

Eğer bir ankette...

Çok kesin, çok net, çok gür bir seda ile...

“Birinci turda iş biter” deniliyorsa...

O ankete...

Azıcık da olsa mesafe koyun!

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