24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım." ifadelerini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim günü Yalova'da oyunu kullanıp Ankara'ya geldiğini belirterek, aynı gün saat 16.50 sıralarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne gittiğini ve 17.00'de YSK önünde açıklama yaptığını anımsattı.

Seçim kampanyası boyunca "YSK'nin 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alması halinde 50 bin avukatla YSK önünde olacağını" söylediğini hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

"YSK böyle bir karar almadı. YSK'nin o gün aldığı kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım. YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP'nin yıllardır YSK temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu. Seçim sonuçlarını eşim, oğlum, kardeşlerim, yeğenlerim, İstanbul Milletvekilimiz ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün ile birlikte takip ettik. Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır."

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