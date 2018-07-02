HABER

"Seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım" - "Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen, yazılan, paylaşılan her şey yalandır" - "Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum’dan yola çıkıyoruz"

24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım." ifadelerini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim günü Yalova'da oyunu kullanıp Ankara'ya geldiğini belirterek, aynı gün saat 16.50 sıralarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne gittiğini ve 17.00'de YSK önünde açıklama yaptığını anımsattı.

Seçim kampanyası boyunca "YSK'nin 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alması halinde 50 bin avukatla YSK önünde olacağını" söylediğini hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

"YSK böyle bir karar almadı. YSK'nin o gün aldığı kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım. YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP'nin yıllardır YSK temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu. Seçim sonuçlarını eşim, oğlum, kardeşlerim, yeğenlerim, İstanbul Milletvekilimiz ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün ile birlikte takip ettik. Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır."
\

- "Komplo teorileri doğru değil"

İnce, "Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var" diye başlayan tweetin kendi hesabından atılmadığını, bu şekilde başlayan tweetin ekran görüntüsünün sahte ve düzmece olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçlarını takip ettiğim yerden kaçırılmadım, eşim kaçırılmadı. Açıklama yapmayı Pazartesi saat 12.00'ye bıraktım ve o açıklamayı Pazartesi saat 12.00'de CHP Genel Merkezinde yaptım. Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım. Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım."

Verdikleri mücadelenin tek seçimlik bir mücadele olmadığını, Türkiye herkesin Türkiyesi olana dek mücadelelerinin süreceğini vurgulayan İnce, "Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum'dan yola çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor! Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!
AYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret ettiAYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.