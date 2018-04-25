Seçim takvimi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin seçim takvimini, uyum yasaları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra çıkaracaklarını belirterek, "Uyum yasasını takvime yedireceğiz. Yarın ya da öbür gün olabilir." dedi.
Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü töreni dolayısıyla Anayasa Mahkemesine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Seçim takviminin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya Başkan Güven, "Seçim takvimini uyum yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Görmeden bir şey diyemem." yanıtını verdi.
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