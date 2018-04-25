HABER

Seçim takvimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Güven: "Seçim takvimini uyum yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin seçim takvimini, uyum yasaları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra çıkaracaklarını belirterek, "Uyum yasasını takvime yedireceğiz. Yarın ya da öbür gün olabilir." dedi.

Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü töreni dolayısıyla Anayasa Mahkemesine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim takviminin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya Başkan Güven, "Seçim takvimini uyum yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Görmeden bir şey diyemem." yanıtını verdi.

Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sadi Güven seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.