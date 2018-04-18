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"Seçim takvimi hazırlıkları başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Güven: - "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. TBMM'den yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz. Sonra da süreci işleteceğiz" - "(Seçim takvimi) Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından herhangi bir sıkıntı, süre sıkıntısı yoktur" - "Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları, kayıtları isteyeceğiz. YSK olarak hangi partilerin seçime katılma hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonunda açıklayacağız"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. TBMM'den yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz. Sonra da süreci işleteceğiz." dedi.

Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin kurum binası önünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bugün siyasi partilerin seçimlerle ilgili açıklamada bulunduklarını ve seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması konusunda anlaşılmış gibi durulduğunu dile getiren Güven, Türkiye Büyük Millet Meclisinden seçiminin yenilenmesiyle ilgili yasanın çıkmasını beklediklerini söyledi.

Yasa çıktığı takdirde anayasa gereğince cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacaklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

"YSK olarak biz, bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur, yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurt dışındaki yapılanma işlemleri olacak. Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içerisinde bunu tamamlayacağız. TBMM'den yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz. Sonra da süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından herhangi bir sıkıntı, süre sıkıntısı yoktur. Daha önceki seçimlerde de biz 56 günde seçim yaptık. Bu seçimde de aynı şekilde seçimleri yapacağız. Meclisten çıkması halinde yapılacak seçimlerin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği konusunda bir soru üzerine Güven, şunları söyledi:

"Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. Maddesi, 298 sayılı Kanunu'nun da 14/11'de yazılı. Bizim istikrar kazanmış ictihadlarımız da bu konuda var ve internet sitemizde yazılı. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları, kayıtları isteyeceğiz. YSK olarak hangi partilerin seçime katılma hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonunda açıklayacağız. Mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa kısa bir süre içerisinde incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Şu an itibarıyla benim bilmem de mümkün değil."

YSK Başkanı Güven, seçim takvimine ilişkin bir soru üzerine ise seçim takviminin bugün itibarıyla büyük ihtimalle hazırlandığını, TBMM'den yasa çıktıktan sonra hemen yayınlayacaklarını belirtti.

Güven, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin aynı gün olacağı için takvimi de aynı süreç içerisinde, birlikte hazırlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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Sadi Güven YSK Yüksek Seçim Kurulu

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