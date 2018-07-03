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Seçim ve sınavlar bitti, tatilciler Marmaris'e akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, seçim ve üniversite giriş sınavlarının ardından akın eden tatilcileri ağırlamaya başladı.

Seçim ve sınavlar bitti, tatilciler Marmaris'e akın ediyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, seçim ve üniversite giriş sınavlarının ardından akın eden tatilcileri ağırlamaya başladı. İlçe girişi ve şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.
24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile üniversite sınavlarının ardından vatandaşlar, tatil yapmak için Marmaris'e gelmeye başladı. Bugün Marmaris-Muğla karayolundan ilçenin tek girişi olan Ulusal Egemenlik Caddesi'ni kullanarak özel ve toplu taşıma araçlarıyla giriş yapanlar tatilciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sahildeki Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ, "Dalaman ve çevresi olarak tabir ettiğimiz Güney Ege Bölgesi'nde 120 bin yatak kapasitemiz mevcut. Seçim ve üniversite sınavları için evlerine dönen 15 bin kadar turist vardı. Bu da yüzde 15'lik bir orana denk geliyor. Şu an için tatillerini yarıda bırakanlar dönmeye başladı. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli otellerimiz yabancı turist ve gurbetçilerle yüzde 80 doludur. Ön rezervasyon yaptıran tatilcilerle birlikte 10 Temmuz'dan sonra otellerde yüzde 95 doluluk oranı yaşanacaktır. Eylül ayına kadar nitelikli oteller yüzde 100 dolu olacaktır. Her bütçeye göre konaklama tesislerimiz mevcuttur. Ön rezervasyonlarda yoğun talep mevcut. Vatandaşlarımızı moral ve huzur bulmaya davet ediyoruz" dedi.

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Seçim ve sınavlar bitti, tatilciler Marmaris'e akın ediyorSeçim ve sınavlar bitti, tatilciler Marmaris'e akın ediyorSeçim ve sınavlar bitti, tatilciler Marmaris'e akın ediyorSeçim ve sınavlar bitti, tatilciler Marmaris'e akın ediyor

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