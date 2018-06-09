"Seçim, yapanlar ile yıkmak isteyenler arasında olacak"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin, 16 yıldır yaptıklarını referans vererek bundan sonra neler yapacaklarını söyleyenlerle, iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını değil yıkmak hatta yatırımları durduracaklarını söyleyenlerin arasında geçeceğini belirterek, "Seçim yapanlar, yapmak isteyenler ile yıkmak isteyenler arasında olan bir seçimdir." dedi.

Kurtulmuş, Başakşehir Sular Vadisi'nde düzenlenen sokak iftarında yaptığı konuşmada, kendisine ulaşan bilgilere göre 50 bin kişi ile büyük bir birlik ve beraberlik sergilendiğini söyledi.

İstanbul'da belki de Türkiye'de en kalabalık ve en muhteşem iftar sofrasına şahit olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Arakan'dan Filistin'e kadar dünyanın dört bir yanında zalimlerin zulmü altında inleyen Müslümanlara ferahlık ve huzur diledi.

Bu seçimin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu seçimlerde sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağına ya da kimlerin milletvekili seçileceğine karar verilmeyeceğini aktararak, "Bu seçimde Türkiye'nin yeni sisteminin ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümet başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlerin oylarıyla Allah'ın izniyle sandıktan Cumhurbaşkanı çıkaracağız." diye konuştu.