"Seçim, yapanlar ile yıkmak isteyenler arasında olacak"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin, 16 yıldır yaptıklarını referans vererek bundan sonra neler yapacaklarını söyleyenlerle, iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını değil yıkmak hatta yatırımları durduracaklarını söyleyenlerin arasında geçeceğini belirterek, "Seçim yapanlar, yapmak isteyenler ile yıkmak isteyenler arasında olan bir seçimdir." dedi.
Kurtulmuş, Başakşehir Sular Vadisi'nde düzenlenen sokak iftarında yaptığı konuşmada, kendisine ulaşan bilgilere göre 50 bin kişi ile büyük bir birlik ve beraberlik sergilendiğini söyledi.
İstanbul'da belki de Türkiye'de en kalabalık ve en muhteşem iftar sofrasına şahit olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Arakan'dan Filistin'e kadar dünyanın dört bir yanında zalimlerin zulmü altında inleyen Müslümanlara ferahlık ve huzur diledi.
Bu seçimin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu seçimlerde sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağına ya da kimlerin milletvekili seçileceğine karar verilmeyeceğini aktararak, "Bu seçimde Türkiye'nin yeni sisteminin ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümet başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlerin oylarıyla Allah'ın izniyle sandıktan Cumhurbaşkanı çıkaracağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın partisini de parlamentoya güçlü bir şekilde temsil edilmesi için vatandaştan destek isteyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bu, sadece bir seçim değil. Türkiye'nin aynı zamanda bundan sonraki yönelişinin ve gidişatının da belirlenmesidir. Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yoluna devam edip etmeme kararı veriyor. Milletimiz, güçlü ve büyük Türkiye için güçlü bir lidere ve güçlü bir parlamentoya ihtiyaç olduğuna karar vermiştir. Ve bunu da sandıklarda gösterecektir. Bu seçim ilginç bir seçim. Bir tarafta 16 yıldır yaptıklarını söyleyerek, referans vererek, bundan sonra yapacaklarını anlatan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları var. Diğer tarafta da 'Yaptırmayacağız' diyenler var. Ne yapacağını değil, yaptırmayacağını söyleyen hatta hızını alamayıp 'Yıkacağız. Biz iktidara gelirsek, onu da şunu da durduracağız' diyenler var. Seçim yapanlar, yapmak isteyenler ile yıkmak isteyenler arasında olan bir seçimdir. Biz bu millete 'hep ileriye gideceğiz' diyoruz. Hep ileriye gidiyoruz. Şimdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle demokratik olarak Türkiye daha da ileriye gidiyor. Birileri de diyor ki, 'Biz geriye gideceğiz. Eski sisteme gideceğiz.' Bu seçim, eski sisteme gitmek isteyenlerle yeni Türkiye'nin yeni sisteminde yürümek isteyenler arasında bir seçimdir. Bu seçim, büyük Türkiye istikametinde yürümek isteyenlerin vereceği kararla olacaktır. Bu seçim, Filistin Davası'na sahip çıkan aziz milletin istikametinde Filistin davasına sahip çıkanların tekrar iktidara getirildiği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği bir seçim olacak."
Bu seçimlerin, ekonomi ve siyaseti güçlü, dış politikada itibarlı büyük bir Türkiye seçimi olacağının altını çizen Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu seçim, 'Dünya, 5'ten büyüktür' diyebilmenin güçlü bir Türkiye'den geçtiğini bilenlerin iradesiyle gerçekleyecektir. Bu seçim, bütün dünyadaki bu yanlış gidişata bir şekilde dur diyebilecek, ayar verebilecek, güçlü ve muktedir bir Türkiye'nin seçimidir. Bugünden itibaren 14 gün kaldı. Sizlerin desteğinizi ve kararlılığınızı biliyoruz. Ancak eşinize dostunuza, komşunuza, akrabanıza herkese, yeni Türkiye için kurulacak sandıklarda atılacak pusulalardaki Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin görüldüklerinde altına ve Onun partisi olan AK Parti'nin ambleminin altına mühürlerini basmalarını söyleyin. Bir teyit ve söz alalım. Böylece yeni bir döneme güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Başakşehir'in bu kararlılık içinde olduğunu biliyorum. Bu söz ve teyitle 24 Haziran'ı büyük bir zaferle sonuçlayalım."
İftara; AK Parti İstanbul milletvekili adayları, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İftar programı, katılımcıların birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Bu seçim ilginç bir seçim. Bir tarafta 16 yıldır yaptıklarını söyleyerek, referans vererek, bundan sonra yapacaklarını anlatan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları var. Diğer tarafta da 'Yaptırmayacağız' diyenl
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