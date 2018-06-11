HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Seçim yayınlarından şikayet yok denecek kadar az

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

RTÜK İletişim Merkezi'ne, 18 Nisan-7 Haziran döneminde yapılan 8 bin 408 şikayetten sadece 141'inin seçim yayınlarına ilişkin olduğu bildirildi - RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: - "Olumsuzluk olduğunda yoğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim döneminde pek şikayet yok. 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi talepler yok"

ABDULLAH DOĞAN - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İletişim Merkezi'ne yansıyan şikayetlerin sadece yüzde 1,67'si seçim yayınlarına ilişkin yapıldı.

AA muhabirinin RTÜK'ten aldığı bilgiye göre, 18 Nisan-7 Haziran arasında RTÜK İletişim Merkezine 8 bin 408 şikayet yansıdı. Siyasi parti ve demokratik gruplar ile tek yönlü, taraf tutar nitelikte yayın ve seçim yasaklarına aykırı yayınlar inceleme kriterinde tasnif edildi.

Yapılan şikayetler arasında seçim yayınlarına ilişkin gelen 141 başvurunun, genel başvuruların yüzde 1,67'sini oluşturduğu tespit edildi.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyalarına ilişkin kuruma gelen talepleri değerlendirdi.

Vatandaşların televizyon yayınlarına karşı hassas olduğunu vurgulayan Yerlikaya, insanların istek ve taleplerini anında RTÜK'e ilettiğinin altını çizdi.

- "Editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor"

Yerlikaya, zararlı yayınlarla ilgili binlerce şikayet geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Olumsuzluk olduğunda yoğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim döneminde pek şikayet yok. 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi talepler yok. Çünkü medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii bundan sonra kampanya başlatıp şikayetler artarsa onu da bilemiyorum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet yok. Gayet normal, vatandaşlar da memnun. Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var. Radyo ve televizyonlarımız editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor. Avrupa'da da bu böyledir. Herkes fikrini ifade edebiliyor. Mecralar, gazeteler ve sosyal medya imkanları çok fazla. Dolayısıyla böyle bir çoğulculuk var. Bu da seçimlerin rahat ortamda sürdürülmesini sağlıyor."

- "Planlı bir hareket gibi görünüyor"

Televizyonların yanlı yayın yaptığına dair bazı kampanyaların yapıldığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Önce TRT'den başlamak üzere 'yanlı davranıyor, iktidarı veriyor, onun dışındakileri vermiyor' denilerek eleştirilecektir. 'RTÜK, iktidarın sopası' gibi eleştiriler geliyor. Özel radyo ve televizyonların yanlı davrandığına dair beyanlar olabilir. Bunların hiçbirisi doğru değil. Türkiye'de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranıştır. Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı, seçimlere de hile karıştırıldığı iddiası ile Türk medyasının arkasından Türk demokrasisini hedef alacaklar diye düşünüyorum. 'Eşitlik, medya özgürlüğü yok' gibi kampanyalarla bunu sürdürecekler diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Planlı bir hareket gibi görünüyor."

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Köpük partisiyle serinledilerKöpük partisiyle serinlediler
Lavanta turizmiLavanta turizmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilhan yerlikaya RTÜK seçim yayınları şikayet

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Enis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladı

Enis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladı

Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! 2 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! 2 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.