Seçim yayınlarından şikayet yok denecek kadar az

ABDULLAH DOĞAN - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İletişim Merkezi'ne yansıyan şikayetlerin sadece yüzde 1,67'si seçim yayınlarına ilişkin yapıldı.

AA muhabirinin RTÜK'ten aldığı bilgiye göre, 18 Nisan-7 Haziran arasında RTÜK İletişim Merkezine 8 bin 408 şikayet yansıdı. Siyasi parti ve demokratik gruplar ile tek yönlü, taraf tutar nitelikte yayın ve seçim yasaklarına aykırı yayınlar inceleme kriterinde tasnif edildi.

Yapılan şikayetler arasında seçim yayınlarına ilişkin gelen 141 başvurunun, genel başvuruların yüzde 1,67'sini oluşturduğu tespit edildi.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyalarına ilişkin kuruma gelen talepleri değerlendirdi.

Vatandaşların televizyon yayınlarına karşı hassas olduğunu vurgulayan Yerlikaya, insanların istek ve taleplerini anında RTÜK'e ilettiğinin altını çizdi.

- "Editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor"

Yerlikaya, zararlı yayınlarla ilgili binlerce şikayet geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Olumsuzluk olduğunda yoğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim döneminde pek şikayet yok. 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi talepler yok. Çünkü medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii bundan sonra kampanya başlatıp şikayetler artarsa onu da bilemiyorum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet yok. Gayet normal, vatandaşlar da memnun. Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var. Radyo ve televizyonlarımız editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor. Avrupa'da da bu böyledir. Herkes fikrini ifade edebiliyor. Mecralar, gazeteler ve sosyal medya imkanları çok fazla. Dolayısıyla böyle bir çoğulculuk var. Bu da seçimlerin rahat ortamda sürdürülmesini sağlıyor."