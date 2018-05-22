Seçimde 74 bağımsız aday da yarışacak

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 32 ilde 74 isim, bağımsız milletvekili adayı olarak seçime girecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi uyarınca siyasi partilerle birlikte bağımsız adayların başvuru süresi de dün tamamlandı.

Buna göre, 76 isim, bağımsız aday olmak üzere il seçim kurullarına başvuruda bulundu. Bu isimlerden 2'si adaylıktan istifa etti. 32 ilden toplam 74 aday, bağımsız milletvekilliği için seçime girecek. Bağımsız adaylar, seçilmek istedikleri illerdeki oy pusulalarında yer alacak.

Bağımsız adaylar, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa'da yarışacak.

En fazla bağımsız aday İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'da bulunuyor. İstanbul'da 10, Diyarbakır'da 8, Ankara'da 7 isim bağımsız milletvekili adayı olarak oy pusulalarında yerini alacak.