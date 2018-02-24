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Seçimde artık oylarla 13 vekil daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 08:30 | Son Güncelleme

1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre hazırlanan simülasyonda, iki partinin artık oylarının AK Parti’ye 10, MHP’ye ise 3 milletvekili daha kazandırdığı ortaya çıktı.

Seçimde artık oylarla 13 vekil daha!

AK Parti’nin, MHP ile ittifak yapmaları durumunda seçimlerden nasıl bir sonuçla çıkılacağı konusunda simülasyon yaptırdığı öğrenildi.

Siyasi partilerin, seçim ittifakı yapmalarının önündeki engeli kaldıran yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Salı günü Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Seçim ittifaklarına ilişkin kanun teklifinin en önemli maddelerinden biri olan milletvekili dağılımı hesabına ilişkin AK Parti yönetiminin, 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarını baz alarak bir simülasyon yaptırdığı ve madde metninin bu simülasyonda elde edilen sonuçlara göre hazırlandığı belirlendi. AK Parti ile MHP’nin ittifak yaparak seçimlere girmesi durumunda, 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarından yola çıkılarak yapılan simülasyonda, özellikle iki partinin artık oylarının toplanması sonucunda, AK Parti’nin 10, MHP’nin ise 3 milletvekili daha kazandığı ortaya çıktı. Yeni sistemle, 2019 seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde aldıkları oyu alsalar bile, AK Parti ve MHP’nin toplam milletvekili sayısı 370’e ulaşıyor. AK Parti kurmayları, 2019 seçimlerinde iki partinin ittifakının seçmen üzerinde oluşturacağı olumlu psikoloji nedeniyle, elde edilecek fazla milletvekili sayısının 60’a kadar çıkabileceği değerlendirmesini yapıyor.

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AK PARTİ VE MHP LEHİNE SONUÇ ÇIKABİLİR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ittifak yapacak partilerin elde edeceği artık oyların, ayrı ayrı değil “ittifakın toplam artık oyu” olarak hesaplanmasının öngörüldüğü yeni düzenlemede milletvekili dağılımı tamamen ittifak yapan partilerin lehine gerçekleşiyor. Teklifte, milletvekili dağılımının önce ittifakın aldığı toplam oy üzerinden hesaplanması, ardından ittifakın içindeki partiler arasında dağılımının yapılması öngörülüyor. Bu durumda artık oyların önemi ortaya çıkacak. Çünkü, bir partinin bir seçim çevresinde aldığı artık oy tek başına milletvekili çıkaramazken, ittifaka dahil olan partilerin aldığı toplam artık oylar, bu milletvekillinin elde edilmesine neden olacak. Özellikle, AK Parti ve CHP arasında bazı seçim çevrelerinde kıl payı geçen yarışta, bu yolla AK Parti ve MHP lehine bir sonuç çıkması öngörülüyor.

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DARALTILMIŞ BÖLGE MHP’NİN ALEYHİNE

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerinde daraltılmış bölge sistemi ile seçime gidilmesi de gündeme gelmiş, ancak MHP’nin itirazı üzerine bu öneriden vazgeçilmişti. Bu kararda, daraltılmış bölge sistemine göre seçime gidilmesi durumunda yine 1 Kasım seçim sonuçları baz alınarak yapılan simülasyon sonuçlarının etkili olduğu belirtildi. Yapılan simülasyonda, mevcut sistem yerine, daraltılmış bölge ile seçime gidilmesi durumunda, MHP’nin 1 Kasım seçimlerine oranla milletvekili sayısının 40’tan 18’e düştüğü, CHP’nin ise milletvekili sayısını artırdığı gözlemlendi. MHP’nin bu nedenle yaptığı itiraz üzerine, AK Parti’nin daraltılmış bölge önerisinden vazgeçtiği belirtildi. Bu arada AK Parti yönetiminin “Cumhur ittifakına” BBP ve SP’nin de dâhil edilmesi konusundaki temaslarının da sürdüğü öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Referandumda bile %51 Oy almıştı bu ittifak. ki; Refrandum yeni bir sistemin oylanmasıydı Normalde Reis ve Devlet Bahçeli ye destek verenlerin bile bir kısmı, Yeni bir sisteme olan Tereddütleri sebebiyle "Hayır" oyu kullanmıştı Budefa çok farklı olacak enaz %57 ile Reis Seçilir ve MHP nin Baraj die bir Sorunu YOK!
@palermo544 ben bu yorumu Aylar önce yazmıştım. Hatırlamışsınızdır MHP nin Baraj sorunu varmıymış? )) Sizde aylar önce bu MHP ile ilgili yazdıklarınızı Paylaşsanıza Troller )))
Gerçekleri gören o kadar çok solcu arkadaşım var ki. Beklentininde üstünde oy alacak Milli İttifak
Tabi kesinlikle öyledir malak
@ozgygl Yorumcu Arkadaşlar; Haberi ve Biz Yorumcular birbirimizi ELEŞTİRELİM diye bu Format Bizlere Hazırlandı. Ben Önce Haberleri ve Sonra Altıdaki YORUMLARI Mutlaka Okuyorum, Okumaya Devam Edeceğim. Lütfen Birbirimize Hoş Olmayan MALAK, SALAK ve daha ağır sörler yerine sadece Eleştirimizi Yapalım. Kimseye Bir Başkasını Kırmak ve İncitmek Yakışmaz. Kendimize Söylenmesini İstemediğimizi Başkasına da Bizler Söylemeyelim. Saygılarımla.
Biri % 50 yi alamıyacağını bildiği için milletvekili sayısını arttırmanın derdinde, diğeri de barajı geçemeyeceği için meclise girmenin derdinde. Milli ittifak falan hikaye ikiside koltuk derdinde. Türklüğü ayaklar altına alanlarmı milli olucak.
@3_band_noktali_yegen En güzel en gerçekçi yorum
BUNLARIN HER İŞİ SİYASİ VARSA YOKSA BAŞKANLIOK BÜTÜN İŞLERİ GÖZ BOYAMA .AMA MİLLETTE O KADAR SAF DEĞİL TABİ. YÜZDE 25 İ GEÇERLERSE BU MİLLETE ÇOK YAZIK .
teröristlerle kolkola adalet yürüyüşü yapanlar %25 alıyorsa bu millete yazık....
@sercan_akarsu_1960 bir gün terörist bir gün fetocu bir gün nikah bunlara da siz taşeronluk yapıyorsunuz sıkıysa seçime gitsin görelim bakalım mu halkla dalga geçmek neymiş
Bu anketler artık güvenilir olmaktan çıktı,yaptıran yaptırsın ama açıklamasın,vatandaşın derdi geçim derdi,bunlarla ilgilenmiyor.Her siyasî görüş kendi âleminde,vatandaş kendi derdinde.
adaleti ayaklar altına alan insanları aptallaştıran yolsuzluğun fuhşun cocuk tacizçilerinin serbest kaldığı bir ülkede çoktan güneş batmıştır.dün t.c yazısı zoruna gidip kaldıranlar bugun türk mü oldu sandınız.ne mutlu türküm diyemeyen ben türküm diyemeyen birisi milli mi olur
MİLLET KAN AĞLIYOR... ÜLKE RESMEN SAVAŞTA ... İŞSİZLİK ... YOKSULLUK .... SURİYELİLER ÜLKEYİ İŞGAL ETMİŞ ... EĞİTİM ÇÖKMÜŞ ... BUNLARIN DERDİ İSE NASIL KOLTUKTA KALIRIZ ... BÖYLE MİLLİ OLUNMAZ ...
BAHÇELİ MHP Yİ BATIRDI,AKP Yİ DE BATIRACAK.OY KAYBETTİRİR,OY KAZANDIRMAZ...
akp başkanı 2019 seçimini kazanmak için akla gelen ve gelmeyen her numarayı çevirir, çok dikkat etmek gerekir
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