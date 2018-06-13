"Seçimde en iyi sonucu çıkaracağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçiminden en iyi sonuç ile çıkacaklarını ifade ederek, "Seçimden takdirname alacağız ve en iyi sonucu çıkaracağız." dedi.

Düzce AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a az zaman kaldığını söyledi.

Seçim çalışmalarının devam ettiğini, planlanan köy ziyaretlerinin tamamlandığını belirten Özlü, son günleri daha iyi değerlendireceklerini kaydetti.

Sandık görevlilerinin her seçimde olduğu gibi bu kez de sandıklarda oyların doğru sayılması, oy kullanmayanların kullanmasının sağlanması gibi çok önemli görevi yerine getireceğini anlatan Özlü, "Esasen bu seçimin sonuçları size bağlıdır." diye konuştu.

Bakan Özlü, seçim sonuçlarını sınıf geçmeye benzeterek, "Sınıf geçmek mümkün, biz sınıfımızı geçeriz ama orta ile sınıf geçmek var, iyi ile geçmek var, pek iyi ile geçmek var. Takdirname almak var. Takdirname alacağız ve en iyi sonucu çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Televizyon programlarında adayların vaatlerini anlattığını dile getiren Bakan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: