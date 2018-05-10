AFYONKARAHİSAR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İnanıyoruz ki; 24 Haziran'da milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci turda seçerek, yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak ilan edecektir." dedi. Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, haziran ayında "Türkiye'de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusunun cevap bulacağı bir seçimin yapılacağını söyledi. "İnanıyoruz ki; 24 Haziran'da milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci turda seçerek, yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak ilan edecektir." diyen Kurtulmuş, dün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesiyle başlayan sürecin, kampanyaya renk katmasını temenni ettiğini bildirdi. Kurtulmuş, demokrasilerin savaş değil bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Demokrasilerde farklı partiler, farklı siyasi hedefleri olan şahıslar ve kurumlar seçime girer. Bunların arasından halk kimi tercih ediyorsa tercih ettiği iş başına gelir ve halkın gösterdiği istikamette yönetimini oluşturur." diye konuştu.

- "Seçimde milletin sözünün üzerine söz söylemek namertliktir" Her cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir takım Ali Cengiz oyunlarının oynandığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bir takım baskılar olmuştur. Allah'a şükür cumhurbaşkanını artık millet seçiyor. Şimdiden açık bir şekilde ilan ediyorum seçimde milletin sözünün üzerine söz söylemek namertliktir. Koalisyonlar, hükümet pazarlıkları, yönetilemeyen dönemler geride kalmış olacak. Milletimiz etkin bir şekilde yönetilen hükümetlerle yoluna devam edecek. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları göz önünde bulundurduğunuzda artık Türkiye için etkin bir yönetim sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçeneklerden birisi değil, zorunlu bir hal aldığı için bu değişiklikleri yaptık. Ekonomide de siyasette de politikada da çok etkin bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." - "Türkiye hep köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor" Kurtulmuş, Türkiye'nin sürekli bir takım güçler tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti: