"Seçimden sonra af konusu olumlu sonuçlanabilir"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Ben eninde sonunda bugün olmasa da yarın, belki seçimden sonra bu konuya hükümetin olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ve bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Bahçeli bir konuyu 2 defa dile getirdiyse, onun üzerinde iyi düşünmek lazım." dedi.
Usta, bir kafede düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında, gazetecelerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Samsun'da birkaç gündür seçim çalışması yürüttüklerine ifade eden Erhan Usta, bu sırada vatandaşların gösterdikleri ilgiden duydukları mutluluğu ifade etti.
Bir gazetecinin, emeklilikte yaş engeli, af ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastanede Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmesi konularındaki sorularına yanıt veren Usta, 7 bin gün hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan yaklaşık 150 bin kişi olduğunu söyledi.
Bu sayının ilavelerle artabileceğini ifade eden Erhan Usta, "Biz bu konunun adil çözümünün bu arkadaşlara emeklilik haklarının verilmesinden yana olduğunu düşünüyoruz. Açıklayacağımız seçim beyannamesinde de buna ilişkin bir kanuni düzenleme yapmak konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde faaliyette bulunacağımızı ifade ettik." dedi
- Bugün olmasa yarın
Usta, af konusunun önemine işaret ederek, belirtilenin bir genel af olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sayın Genel Başkanımız konuyu ifade ederken, bundan özellikle terör suçlularının kadına, çocuğa karşı şiddet veya cinsel istismarda bulunanların bu tür belli suçları dışarıda tutarak gerçekten kader mahkumu diyebileceğimiz şu anda cezaevlerinde çok zor şartlarda cezasını çeken insanlara yüzlerini güldürecek bir fırsat tanınması. Bir af getirilmesi konusunu gündeme getirdi. Burada önemli olan hususun ve Genel Başkanımızın ifade ettiği diğer bir hususta, önümüzdeki dönemde seçim ortamı içerisinde hapishaneler kaynaklı ülkede bir karışıklık çıkarma yönünde bir riskle, endişeyle karşı karşıya olduğumuzdan bu ifade edildi. Ben eninde sonunda bugün olmasa da yarın, belki seçimden sonra bu konuya hükümetin olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ve bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Bahçeli bir konuyu 3 defa dile getirdiyse, onun üzerinde iyi düşünmek lazım. İlla ki bir şey başımıza gelmesi gerekmez tedbir almak için. Bu tedbirleri zamanında almanın faydalı olduğunu düşünüyorum."
Bahçeli'nin Çakıcı'yı ziyareti konusunda da açıklamalarda bulunan Erhan Usta, son zamanlarda farklı şekillerde anılsa da Alaattin Çakıcı'nın 1980 öncesi Asala terör örgütüyle mücadele fedakarlıklar göstermiş ülkücü birisi olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkanımızın onu hastanede ziyaret etmesi bu anlamda son derece anlamlıdır. Bu ülkeye hizmet eden adamları öyle kolayca elimizle bir kenara itmememiz lazım. " diye konuştu.
Usta, bir başka gazetecinin, Deniz Baykal ve MHP'nin bazı üst düzey yöneticilerine yönelik düzenlenen kaset kumpaslarıyla ilgili sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Kaset kumpası yapan emniyet müdürü tutuklandı. Bu aslında ortaya çıkmış bir konuydu. O dönemde MHP'ye yapılan bu kumpas, 15 Temmuz öncesinde MHP'yi karıştırmaya ve ele geçirmeye yönelik yapılan hareketler, o olağanüstü kurultay çalışmaları hem de 15 Temmuz birbirleriyle alakalı 3 esas konudur. Bunların 3'ünü birbirinden bağımsız düşünmemek lazım. Hepsinin geldiği nokta 15 Temmuz'dur."
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