"Seçimden sonra af konusu olumlu sonuçlanabilir"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Ben eninde sonunda bugün olmasa da yarın, belki seçimden sonra bu konuya hükümetin olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını ve bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Bahçeli bir konuyu 2 defa dile getirdiyse, onun üzerinde iyi düşünmek lazım." dedi.

Usta, bir kafede düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında, gazetecelerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Samsun'da birkaç gündür seçim çalışması yürüttüklerine ifade eden Erhan Usta, bu sırada vatandaşların gösterdikleri ilgiden duydukları mutluluğu ifade etti.

Bir gazetecinin, emeklilikte yaş engeli, af ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastanede Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmesi konularındaki sorularına yanıt veren Usta, 7 bin gün hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan yaklaşık 150 bin kişi olduğunu söyledi.

Bu sayının ilavelerle artabileceğini ifade eden Erhan Usta, "Biz bu konunun adil çözümünün bu arkadaşlara emeklilik haklarının verilmesinden yana olduğunu düşünüyoruz. Açıklayacağımız seçim beyannamesinde de buna ilişkin bir kanuni düzenleme yapmak konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde faaliyette bulunacağımızı ifade ettik." dedi