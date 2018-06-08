Seçimi 8 uluslararası kuruluşun gözlemcisi izleyecek

AYLİN SIRIKLI DAL - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek üzere başvuran 8 uluslararası kuruluşun gözlemcisinin akreditasyonunu sağladı.
YSK yetkililerinden alınan bilgiye göre, 8 uluslararası kuruluş, 24 Haziran'da kısa ve uzun dönemli gözlemciler bulundurmak ve gözlemcilerinin akreditasyonunun sağlanması için Kurula başvuruda bulundu. YSK, incelemenin ardından başvuranların tamamına olumlu yanıt verdi.
Seçimlerin adil, özgür ve şeffaf bir ortamda yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek için Türkiye'de seçimleri izleyecek uluslararası kuruluşlar şöyle:
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ve Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ).
Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelecek akreditasyonu sağlanan gözlemciler, süreç ile seçim günü gözlem çalışmalarını yürütecek. Gözlemciler, özellikle seçim günü oy verme ve oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini sandık kurulunun görevini aksatmayacak şekilde izleyebilecek.
Gözlemciler, seçimlerde uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığını, propaganda sürecini, seçime katılımı, seçim iş ve işlemlerini izleyerek, bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak.
Denizda kaybolan öğrencinin cesedi bulundu!
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
AK Parti İzmir İl Başkanı ile vatandaşlar arasında tartışma
Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı
Pedofili kampı bulundu! Çocuklara burada cehennemi yaşattılar
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Okuyucu Yorumları 0 yorum