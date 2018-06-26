Seçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit Körfezi’nde, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesi, turizmciyi sevindirdi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, seçimlerin ardından tatil rezervasyonlarının başladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi nedeniyle oylarını kullanmak için memleketlerinin yolunu tutunca Edremit Körfezi sahilleri boşaldı. Her yıl Haziran ayı itibariyle büyük yoğunluk yaşanan körfezde turizmciler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin sevincini yaşadı. Turistik tesislerde tatilcilerin rezervasyonları başladı.
Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, "Seçimlerin ilk turda bitmiş olması özellikle biz turizmcileri çok memnun etti. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından bölgemize talepler başladı. İkinci tura kalması söz konusu olsaydı, 15 gün daha boşluk olacaktı. Halkın istikrardan yana oy kullanmasıyla tatil yapmak isteyenler, rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Hem Akdeniz bölgesi, hem Kuzey Ege olarak son 20 yılın en iyi sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyorum" dedi.
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