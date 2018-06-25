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"Seçimler seçim kanununa uygun, demokratik ve şeffaf ortamda gerçekleşti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Ahliman Amiraslanov: - "Kanuna aykırı herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Seçimler seçim kanununa uygun, son derece demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti" - TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti üyesi Bekmirza Yelemanov: - "Seçim bölgelerinde büyük heyecan ve sevinç olduğunu gördük"

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Ahliman Amiraslanov, dün yapılan seçimlerde gözlemleri neticesinde kanuna aykırı herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek, "Seçimler seçim kanununa uygun, son derece demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti." dedi.

Amiraslanov, beraberindeki seçim gözlem heyeti ile Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin gözlemlerini anlattı.

Dünyanın birçok yerinde seçim gözlemi yaptıklarını ifade eden Amiraslanov, "Avrupa ülkelerinde de gözlemler yaptık. Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki seçimlerden alacağı dersler var. Seçimler gayet güzel bir ortamda, başarılı bir şekilde gerçekleşti." diye konuştu.

Amiraslanov, seçim gözlemi kapsamında iktidar, muhalefet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve sandık başkanları ile görüşmeler yaptıklarını aktararak, "Gözlemlerimiz neticesinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kanuna aykırı herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Seçimler seçim kanununa uygun, son derece demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti. Sandıklarda muhalefet, medya ve sandık müşahitleri için serbest gözlem olanağı vardı." ifadelerini kullandı.

35 kişilik gözlem heyeti ile seçimleri takip ettiklerini kaydeden Amiraslanov, oy sayma işlemine başlandıktan sonra da herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmadığını belirtti.

Amiraslanov, "Oy kullanmaya gelenler çok heyecanlıydı. Sandıklar açılmaya başlandıktan sonra oylar büyük bir şeffaflıkla sandıkta bekleyenlere gösterildi. Sorunsuz bir oy sayımı oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının, Türk halkının iradesinin yansıması olduğunu söyleyen Amiraslanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçimdeki başarısından ötürü tebrik etti.

TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti üyesi ve Kazakistan Meclisi Milletvekili Bekmirza Yelemanov da gözlem heyetinde olmaktan ve Türkiye için önemli bir seçimi yerinde görmekten gurur duyduğunu belirtti.

Yelemanov, "Seçim bölgelerinde büyük heyecan ve sevinç yaşandığına şahit olduk. Katılım çok yüksekti. Seçmenlerin oy kullanmaya giderken ve oy sayımında heyecanlı ve dikkatli olduklarını gördük." diye konuştu.

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