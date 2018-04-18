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"Seçimler Türkiye'nin siyasetine derinlik katmasına vesile olur ümidi taşıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Uysal: - "Seçimler ülkemizin yarınlarını kucaklayabilmek adına önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte gerekirse büyük güçlerle kontrollü bir mücadeleyi yapma mecburiyeti olan Türkiye'nin uluslararası bir orta ölçekli güç olarak bölgesinde varlık koyabilmek adına, siyasetine derinlik katmasına vesile olur ümidi taşıyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Seçimler ülkemizin yarınlarını kucaklayabilmek adına önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte gerekirse büyük güçlerle kontrollü bir mücadeleyi yapma mecburiyeti olan Türkiye'nin, uluslararası bir orta ölçekli güç olarak bölgesinde varlık koyabilmek adına, siyasetine derinlik katmasına vesile olur ümidi taşıyorum." dedi.

Memleketi Afyonkarahisar'da bulunan Uysal, bir taziye ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin çok uzun zamandır yüksek gerilim hattında seyrettiğini dile getiren Uysal, "Ülkede ve bölgede çok ciddi gelişen hadiseler var. Elbette iç siyaset de bunlardan bağımsız değil. Öngörülemeyecek süreçler değil. Temel bir tespit yapmak gerekirse 16 Nisan referandumu sonrası siyasetin ve seçim süreçlerinin mahiyeti zaten değişmişti. Artık salt siyasal partilerin mücadelesi olmaktan da süreç çıkmıştı." diye konuştu.

- "Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmeyeceğiz"

Uysal, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi gibi büyük bir felaket yaşadığını vurgulayarak siyasetin ortak paydada buluşma mecburiyetinin olduğunu aktardı.

Seçim ve demokrasi sürecine gölge düşürülmemesi gerektiğini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"İktidarıyla, muhalefetiyle bütün aktörlerin ve siyasetçilerin vazifesi söz konusudur. Önümüzdeki süreçte çok süratle ve kısa zamanda 'baskın seçim' diyebileceğimiz takvimlere hazırlıklarımız mutlaka olacak. Bu süreci işleterek bizler de Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmeyeceğiz. Yapılacak seçimler hayırlı olsun. Seçimler ülkemizin yarınlarını kucaklayabilmek adına önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte gerekirse büyük güçlerle kontrollü bir mücadeleyi yapma mecburiyeti olan Türkiye'nin, uluslararası bir orta ölçekli güç olarak bölgesinde varlık koyabilmek adına, siyasetine derinlik katmasına vesile olur ümidi taşıyorum. Hayırlı olsun.”

-"Ortak paydayı yakalayabilmek adına belli tercihler yapacağız"

Uysal, 16 Nisan referandumu sonrasında gelişen şartların ister istemez partilerinin belirli birliktelikleri aramaya sevk ettiğini bildirdi.

Farklı siyasi partiler için de aynı şeyin geçerli olduğuna dikkati çeken Uysal, "En başta iktidar partisi olan AK Parti, bu arayış içerisindedir. Hatta bugün MHP ile bir ittifak kurdular. Bizler de bu manada elbette Türkiye'yle ilgili ortak paydayı yakalayabilmek adına belli tercihler yapacağız ama bugünden 'Şöyle oldu, böyle olacak' değil. Birkaç günlük zaman dilimi içerisinde kurullarımızda bunların kararını vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal

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