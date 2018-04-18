"Seçimler Türkiye'nin siyasetine derinlik katmasına vesile olur ümidi taşıyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Seçimler ülkemizin yarınlarını kucaklayabilmek adına önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte gerekirse büyük güçlerle kontrollü bir mücadeleyi yapma mecburiyeti olan Türkiye'nin, uluslararası bir orta ölçekli güç olarak bölgesinde varlık koyabilmek adına, siyasetine derinlik katmasına vesile olur ümidi taşıyorum." dedi.

Memleketi Afyonkarahisar'da bulunan Uysal, bir taziye ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin çok uzun zamandır yüksek gerilim hattında seyrettiğini dile getiren Uysal, "Ülkede ve bölgede çok ciddi gelişen hadiseler var. Elbette iç siyaset de bunlardan bağımsız değil. Öngörülemeyecek süreçler değil. Temel bir tespit yapmak gerekirse 16 Nisan referandumu sonrası siyasetin ve seçim süreçlerinin mahiyeti zaten değişmişti. Artık salt siyasal partilerin mücadelesi olmaktan da süreç çıkmıştı." diye konuştu.