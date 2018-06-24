Seçimlere ilişkin yayın yasağı saat 18.45'te kalkacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin yayın yasağının saat 18.45 itibarıyla kalkacağını bildirdi.
YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 18.45'e çekilmesini uygun buldu.
Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 18.45'ten itibaren yayınlanabilecek.
YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum