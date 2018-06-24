Seçimlere ilişkin yayın yasağı saat 18.45'te kalkacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin yayın yasağının saat 18.45 itibarıyla kalkacağını bildirdi.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 18.45'e çekilmesini uygun buldu.

Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 18.45'ten itibaren yayınlanabilecek.

