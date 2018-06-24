Seçimlere müdahale girişiminde bulunan yabancılar

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kendilerini gözlemci olarak tanıtarak oy kullanılan okullara girmek isteyen 3'ü Alman uyruklu 4 kişiye izin verilmedi.

Alınan bilgiye göre, Uludere ilçesinin Hilal beldesindeki Şeyhan İlköğretim Okulu'nda HDP üyeleri ile Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulunan Alman uyruklu Passavantı F, Mareike A. ve Nıedoba S. ile yanlarında yer alan Fevzi K. tespit edildi.

Söz konusu 4 kişinin oy kullanılan binalara girişi engellendi.

