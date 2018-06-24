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Seçimlere müdahale girişimindeki 10 yabancıya işlem yapılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği: - "3 Fransız uyruklu şahsın AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve vatandaşlarla seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisi alınmıştır"

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtan Fransız uyruklu 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağrı ili Merkez İlçe Cumaçay köyü bölgesinde Fransız uyruklu 3 kişinin AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıklarının belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Cumaçay köyü bölgesinde 3 Fransız uyruklunun AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve vatandaşlarla seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisinin alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla söz konusu kişilerin ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildiği bilgisi paylaşıldı.

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