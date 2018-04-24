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"Seçimlerin yapılmasına ya da ertelenmesine TBMM karar verir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: -" 24 Haziran'da bütün partiler eşit şartlarda seçimlere girecek, demokrasi sadece seçmenlerin tercihlerine göre tecelli edecektir. AKPM, vehimleriyle 24 Haziran seçimlerine gölge düşüremez" - "Seçimlerin yapılmasına ya da ertelenmesine ancak TBMM karar verir. Egemenliğimizi içte ve dışta milletten başka hiçbir güce teslim etmeyiz. Bağımsız bir ülke olan Türkiye'ye hiçbir ülke veya merci ne yapması gerektiğini söyleme hakkına sahip değildir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "24 Haziran'da bütün partiler eşit şartlarda seçimlere girecek, demokrasi sadece seçmenlerin tercihlerine göre tecelli edecektir. AKPM, vehimleriyle 24 Haziran seçimlerine gölge düşüremez" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) "seçimleri erteleme" çağrısını eleştirdi. Bunun, AKPM'nin yetki ve görev alanını fazlasıyla aşan bir davranış, milletin seçim iradesine ve demokrasiye müdahale olduğunu belirtti.

Türkiye'de seçimlerin Anayasa'da da belirtildiği şekilde Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetimi altında yapıldığına işaret eden Gül, seçimlerin demokrasinin ilgili bütün kriterleri taşıdığını vurguladı.

Gül, "Türkiye'de seçimlerin yapılmasını veya ertelenmesini belirlemek AKPM'nin görev ve sorumluluğunda değildir. Bu yanlı ve ciddiyetten uzak tutum, uluslararası hukuk normlarıyla da çelişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Seçimler belirlenen tarihte en şeffaf ve demokratik yollarla gerçekleşecektir. Ülkemizde seçimler, en az Avrupa devletlerindeki kadar şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Seçimlerin yapılmasına ya da ertelenmesine ancak TBMM karar verir. Egemenliğimizi içte ve dışta milletten başka hiçbir güce teslim etmeyiz. Bağımsız bir ülke olan Türkiye'ye, hiçbir ülke veya merci ne yapması gerektiğini söyleme hakkına sahip değildir. Demokrasi anlayışını, terör örgütlerini koruma ve teröristlere söz hakkı verme noktasına getirenlerin çağrıları bizim için yok hükmündedir. 24 Haziran'da bütün partiler eşit şartlarda seçimlere girecek, demokrasi sadece seçmenlerin tercihlerine göre tecelli edecektir. AKPM vehimleriyle 24 Haziran seçimlerine gölge düşüremez."

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AKPM

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