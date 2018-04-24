"Seçimlerin yapılmasına ya da ertelenmesine TBMM karar verir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "24 Haziran'da bütün partiler eşit şartlarda seçimlere girecek, demokrasi sadece seçmenlerin tercihlerine göre tecelli edecektir. AKPM, vehimleriyle 24 Haziran seçimlerine gölge düşüremez" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) "seçimleri erteleme" çağrısını eleştirdi. Bunun, AKPM'nin yetki ve görev alanını fazlasıyla aşan bir davranış, milletin seçim iradesine ve demokrasiye müdahale olduğunu belirtti.

Türkiye'de seçimlerin Anayasa'da da belirtildiği şekilde Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetimi altında yapıldığına işaret eden Gül, seçimlerin demokrasinin ilgili bütün kriterleri taşıdığını vurguladı.

Gül, "Türkiye'de seçimlerin yapılmasını veya ertelenmesini belirlemek AKPM'nin görev ve sorumluluğunda değildir. Bu yanlı ve ciddiyetten uzak tutum, uluslararası hukuk normlarıyla da çelişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Gül, şunları kaydetti: