HABER

"Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Güven: - "(Bir kadının iki kez oy kullandığı iddiası) Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmamaktadır. 298 Sayılı Kanun'un 160. maddesinde, başkasının adını taşıyarak, oy vermeye teşebbüs eden veya verenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmadığını, 298 Sayılı Kanun'un 160. maddesinde başkasının adını taşıyarak, oy vermeye teşebbüs eden veya verenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının hüküm altına alındığını bildirdi.

YSK Başkanı Güven, bir kişinin hem Belçika'da hem de İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığına yönelik iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Güven, Şengül Erdoğan adına kayıtlı sosyal medya hesabında, Adnan Menderes Havalimanı'nda ve Belçika'da oyunu kullanırken fotoğraflarının paylaşıldığının ve basında da bu yönde haberlerin yer aldığının görülmesi üzerine, inceleme yapıldığını bildirdi.

Kayıtların tetkikinden, TC Kimlik Numaraları, anne, baba adları, doğum yeri, doğum tarihi ve nüfusa kayıt bilgileri tamamen farklı ve iki ayrı kişi olarak Şengül Erdoğan isminde iki farklı kaydın bulunduğunun anlaşıldığını aktaran Güven, Şengül Erdoğan isimli şahsın çift kimlik taşıyıp taşımadığının, aynı kişinin seçmen kütüğüne kayıtlı iki ayrı şahıs adına oy kullanıp kullanmadığının araştırılarak, ilgili hakkında 298 Sayılı Kanun'un seçim suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri gereğince gerekli soruşturmanın ivedi olarak yapılması hususunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulduğunu vurguladı.

Sadi Güven, "Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmamaktadır. İlgili hakkında gözaltı işlemi yapıldığı bilgisi alınmış olup, soruşturma devam etmektedir. 298 Sayılı Kanun'un 160. maddesinde, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya verenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Doğu Karadeniz’i esir alan böcek yeniden ortaya çıktıDoğu Karadeniz’i esir alan böcek yeniden ortaya çıktı
Bursa’da ekili alanları dolu vurduBursa’da ekili alanları dolu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ysk başkanı sadi güven gözaltı iki kez oy kullanma iddiası Şengül Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.