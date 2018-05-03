Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Erken seçim için gerek partililerin gerekse de YSK'nın hazırlıkları sürüyor. Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Ayrıca YSK'nın resmi internet sitesinde seçmen sorgulama sayfası da erişime açıldı. Peki seçmen sorgulama nasıl yapılır ve önemi nedir?

SEÇMEN SORGULAMA

Erken seçimde oy kullanabilmeniz için seçmen kütüğünde kaydınız olması gerekiyor. YSK da seçmen kütüklerini seçim öncesi vatandaşların kontrolüne sunar. Vatandaşlar seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol ederler. Siz de aşağıdaki bağlantı ile YSK'nın seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

Seçmen sorgulama sayfasında "Nüfusu Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ve resim doğrulma kodunu girerek seçmen kütüğüne kaydınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yurt içi seçmen sorgulama için tıklayınız

Yurt dışı seçim sorgulama için tıklayınız

SEÇMEN KAYDI YOKSA

Seçmen kütüğünde kaydınızı göremezseniz YSK'nın yaptığı uyarıya göre 12 Mayıs tarihine kadar ilgili nüfus müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir. İşte YSK'nın seçmen kaydı olmayanlara yönelik yönergeleri...