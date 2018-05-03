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Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

2018 erken seçim için süreç hızla ilerliyor. Adaylık tartışmaları, ittifaklar tartışılırken seçmen listeleri askıya. YSK'nın resmi sitesinde de seçmen sorgulama sayfası seçmenlerin erişimine açıldı. Erken seçimde oy kullanabilmeniz için seçmen kütüğü kayıtlarında olmanız gerekiyor. Seçmen sorgulama aracı nasıl kullanılır işe detaylar...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Erken seçim için gerek partililerin gerekse de YSK'nın hazırlıkları sürüyor. Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Ayrıca YSK'nın resmi internet sitesinde seçmen sorgulama sayfası da erişime açıldı. Peki seçmen sorgulama nasıl yapılır ve önemi nedir?

SEÇMEN SORGULAMA

Erken seçimde oy kullanabilmeniz için seçmen kütüğünde kaydınız olması gerekiyor. YSK da seçmen kütüklerini seçim öncesi vatandaşların kontrolüne sunar. Vatandaşlar seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol ederler. Siz de aşağıdaki bağlantı ile YSK'nın seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

Seçmen sorgulama sayfasında "Nüfusu Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ve resim doğrulma kodunu girerek seçmen kütüğüne kaydınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yurt içi seçmen sorgulama için tıklayınız

Yurt dışı seçim sorgulama için tıklayınız

SEÇMEN KAYDI YOKSA

Seçmen kütüğünde kaydınızı göremezseniz YSK'nın yaptığı uyarıya göre 12 Mayıs tarihine kadar ilgili nüfus müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir. İşte YSK'nın seçmen kaydı olmayanlara yönelik yönergeleri...

  1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

    Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,

    Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler,

bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Dikkat!

Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.

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