Securitas Çalışanları Vakfı büyüyor

İSTANBUL (AA) - Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, şirket çalışanlarının yoğun ilgisiyle hızla büyüyor.
Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türkiye'de 13 bini aşan çalışanı ile istihdamda ilk 50'de yer alan Securitas tarafından kuruldu.
Vakıf, çalışanlarına her zaman yanlarında olduğunun mesajını vererek başta evlilik, ölüm ve doğum halleri olmak üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda yardımlar yaparak çalışanlara destek olmayı amaçlıyor. Hayata geçirdiği vakıf projesi ile güvenlik sektöründe bir ilke daha imza atmanın gururu içerisinde olan Securitas, bunun sektörün diğer oyuncularına da örnek olmasını ve bu sektörde çalışanların destek alabilecekleri kanalların artmasını hedefliyor.
Securitas Vakfı Başkanı Zihni Çelik, tüm Securitas çalışanlarına açık olan ve üyeliğin isteğe bağlı olduğu Vakfı "Securitas Çalışanlarıdır" ilkesinden hareketle kurduklarını belirterek, "13 binin üzerinde çalışanımızla her geçen gün büyüyen dev bir aileyiz. Bu ailenin yarattığı sinerjiyi çalışanlarımızın birbiriyle yardımlaşabilecekleri bir platforma taşımaya karar verdik. Vakfın ilk kuruluş sermayesini Securitas şirketi ve gönüllüler verdi. Devamında gönüllülük esasına dayanan sembolik üye katkıları ve farklı projelerle gelir kaynakları yaratmayı hedefliyoruz. Hedefimiz vakfımızın gelirlerini arttırarak olabildiğince fazla kişiye yardımda bulunmak." ifadelerini kullandı.
Vakfın kısa, orta ve uzun vadeli planlarının hazır olduğunu ve hızla büyümeyi hedeflediklerini aktaran Çelik, "Amacımız bu planlarımızı hayata geçirerek olabildiğince çalışanımıza yardım etmek. Özellikle çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimlerine destek vermeye ve engelli çocukları olan çalışanlarımıza yardım etmeye gayret ediyoruz. Bir gün tüm çalışanlarımızın vakfımıza üye olması en büyük hayal ve isteğimiz." bilgisini verdi.
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