HABER

Securitas Çalışanları Vakfı büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Securitas Vakfı Başkanı Çelik: - "13 binin üzerinde çalışanımızla her geçen gün büyüyen dev bir aileyiz. Bu ailenin yarattığı sinerjiyi çalışanlarımızın birbiriyle yardımlaşabilecekleri bir platforma taşımaya karar verdik. Vakfın ilk kuruluş sermayesini Securitas şirketi ve gönüllüler verdi"

İSTANBUL (AA) - Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, şirket çalışanlarının yoğun ilgisiyle hızla büyüyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türkiye'de 13 bini aşan çalışanı ile istihdamda ilk 50'de yer alan Securitas tarafından kuruldu.

Vakıf, çalışanlarına her zaman yanlarında olduğunun mesajını vererek başta evlilik, ölüm ve doğum halleri olmak üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda yardımlar yaparak çalışanlara destek olmayı amaçlıyor. Hayata geçirdiği vakıf projesi ile güvenlik sektöründe bir ilke daha imza atmanın gururu içerisinde olan Securitas, bunun sektörün diğer oyuncularına da örnek olmasını ve bu sektörde çalışanların destek alabilecekleri kanalların artmasını hedefliyor.

Securitas Vakfı Başkanı Zihni Çelik, tüm Securitas çalışanlarına açık olan ve üyeliğin isteğe bağlı olduğu Vakfı "Securitas Çalışanlarıdır" ilkesinden hareketle kurduklarını belirterek, "13 binin üzerinde çalışanımızla her geçen gün büyüyen dev bir aileyiz. Bu ailenin yarattığı sinerjiyi çalışanlarımızın birbiriyle yardımlaşabilecekleri bir platforma taşımaya karar verdik. Vakfın ilk kuruluş sermayesini Securitas şirketi ve gönüllüler verdi. Devamında gönüllülük esasına dayanan sembolik üye katkıları ve farklı projelerle gelir kaynakları yaratmayı hedefliyoruz. Hedefimiz vakfımızın gelirlerini arttırarak olabildiğince fazla kişiye yardımda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Vakfın kısa, orta ve uzun vadeli planlarının hazır olduğunu ve hızla büyümeyi hedeflediklerini aktaran Çelik, "Amacımız bu planlarımızı hayata geçirerek olabildiğince çalışanımıza yardım etmek. Özellikle çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimlerine destek vermeye ve engelli çocukları olan çalışanlarımıza yardım etmeye gayret ediyoruz. Bir gün tüm çalışanlarımızın vakfımıza üye olması en büyük hayal ve isteğimiz." bilgisini verdi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklamaHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Tamam-devam' tartışmasına ilişkin açıklama
Ortadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurduOrtadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurdu
Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Securitas Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Zihni Çelik

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

İstismar yalanı cinayetinde flaş gelişme! O kız tahliye edildi

İstismar yalanı cinayetinde flaş gelişme! O kız tahliye edildi

Cinsel istismar duruşmasında şok sözler: Annem olacak kadın!

Cinsel istismar duruşmasında şok sözler: Annem olacak kadın!

Şans Topu sonuçları 9 Mayıs: 5+1 = 6 talihli!

Şans Topu sonuçları 9 Mayıs: 5+1 = 6 talihli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.