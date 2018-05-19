Securitas Türkiye 2018’in kahramanlarını seçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Secuitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, göreve duyulan bağlılığa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Securitas olarak birincil görevimiz hizmet sunduğumuz alanlarda insanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve en iyi hizmeti sunmak. Bu anlamda aslında tüm çalışanlarımız bizim için birer kahramandır. Yedi yıldır erdemli çalışmalarıyla çalışma arkadaşlarına örnek teşkil eden kahramanlık hikayeleri yaratan çalışanlarımızı 'Günün Kahramanları' olarak adlandırıyoruz. Bu yıl 27 kahramanı ödüllendirdik, 2012 yılından bu yana 116 kahramanımız oldu. Her birine Securitas ailesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Aslında bugün burada bulunan arkadaşlarımız 13 bin çalışanlarımızı temsil ediyorlar. Önümüzdeki yılın kahramanlık hikayelerini yazmak üzere tüm çalışanlarımıza başarılar diliyoruz.”

