Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!

Seda Sayan'ın inşaat işçileriyle ilgili yaptığı açıklamayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti kanallarında söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın!" şeklinde eleştirmişti. Sayan, bu sözler üzerine Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.
"AŞAĞILIK KADIN SİZLERİN SEYRETTİĞİ PROGRAMI SUNUYOR"
İsmail Yıldırım, Seda Sayan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Seda Sayan bir programında kadına diyor ki 'Çocuk yapmayı düşünüyor musun?' kadın 'evlenmeden olmaz' diye cevaplıyor. Konu öyle gidiyor böyle gidiyor sperm bankasına geliyor. En sonunda ahlaksız kadın diyor ki, 'ona gerek yok canım bir inşaat işçisi de iş görür.' Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kanallarından söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın sizlerin seyrettiği programı sunuyor. Bakın, sizlerden rica ediyorum. Bu toplumun temel değerini temel unsurunu sizler oluşturuyorsunuz. Sizlerin inancı bizim gelecek nesillerimizi oluşturacaktır. Hem kendinize, hem yakın çevrenize hem de çocuklarınıza doğru şeyleri seyrettirin"
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