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Sedat Kılınç İnşaat AŞ sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Sektöre getirdiği yenilikler ve dünya şirketi olma hedefiyle tanınan Sedat Kılınç İnşaat, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı.Sedat Kılınç İnşaat AŞ, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında başlattığı proje kapsamında, kentteki 36 parkta 200 farklı noktaya, sokak hayvanları için mama ve su kapları bıraktı.

Sedat Kılınç İnşaat AŞ sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

Sektöre getirdiği yenilikler ve dünya şirketi olma hedefiyle tanınan Sedat Kılınç İnşaat, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı.

Sedat Kılınç İnşaat AŞ, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında başlattığı proje kapsamında, kentteki 36 parkta 200 farklı noktaya, sokak hayvanları için mama ve su kapları bıraktı. ‘Unutma! Dünya büyük, paylaşmak lazım’ sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Hayvanların dertlerini ya da ihtiyaçlarını anlatma şansları yok. Onlar da bizim dostlarımız ve bazen dostlarımız sokaklarda yiyecek bulamayabiliyor. Bu bakımdan, farkındalık oluşturmak ve organizasyonumuzun başkalarına da örnek olması açısından bu projeyi gerçekleştirdik. Şehrimizde 36 parkta 200 farklı noktaya mama kapları yerleştirdik. İçlerine de, su ve 250 kilogram civarındaki kedi-köpek mamalarını koyduk” dedi.

“Şehrimizden kazandığımızı şehrimizle paylaşacağız”
Projeye gelen tepkilerin olumlu olduğunu belirten Sedat Kılınç, “Tanıyanlar arayıp teşekkür ettiler. Ne işiniz var, diyenler de oldu ama şunu unutmamak lazım; ne işle uğraşırsak uğraşalım insanız ve insan olarak da vazifemiz toplumu daha yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden geleni yapmak. Biz de insanlık vazifemiz olarak, sokak hayvanlarına yönelik bu çalışmayı hayata geçirdik. Derdimizi anlatabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu. Sosyal sorumluluk projelerinin bununla kalmayacağını belirten Sedat Kılınç, bundan sonraki süreçte başta kendini yetiştirmek isteyen gençlerin sanatsal faaliyetlerine destek olacaklarını ve şehirden kazandıklarını yine şehirle paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sedat Kılınç İnşaat AŞ 2019’da İzmir’e açılacak
Halihazırda devam eden inşaat projeleri ile ilgili de bilgi veren Sedat Kılınç, İzmir’den başlamak üzere farklı şehirlerde nitelikli konutlar üretme hedefleri olduğunu söyledi. Kayseri’de, Kılınç Bey, Balcıoğlu, Süleyman Şah ve Ertuğrul Gazi projelerinin devam ettiğini kaydeden Sedat Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakın gelecekte İzmir’de bir proje yapma hedefimiz var. 2019’da İzmir projelerimize başlamış olacağız, ancak Kayseri’deki projelerimiz devam edecek. İzmir’den başlayarak, İstanbul ve ülkemizin farklı şehirlerinde konut projeleri üretmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz sektörümüzde bir dünya markası olmak. Uzun vadeli hedeflerimiz arasında da dünyanın farklı şehirlerinde konut üretmek var. Bu hedefimize inşallah emin adımlarla ilerliyoruz.”

“Erken seçim iş dünyası için olumlu”
Sedat Kılınç, son olarak erken seçimin iş dünyasını rahatlattığına değindi. Uzun süren seçim süreçlerinin iş dünyasında olumsuz sonuçlara neden olduğunun altını çizen Sedat Kılınç, “Seçim tarihinin erkene seçilmesi ve bu kadar kısa sürede sonuçlanacak olması bizim için olumlu sonuçlar doğuracak. Sektörümüzün hareketli zamanı Temmuz ayı itibariyle başlamakta. Seçimin bu sürece sarkmaması inşaat sektörü açısından ayrıca olumlu oldu. Ancak genel olarak iş dünyasının seçimin erkene alınmasını olumlu bulduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Sedat Kılınç İnşaat AŞ sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

Sedat Kılınç İnşaat AŞ sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

Sedat Kılınç İnşaat AŞ sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

Sedat Kılınç İnşaat AŞ sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

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