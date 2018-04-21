Sedat Kılınç İnşaat AŞ sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

Sektöre getirdiği yenilikler ve dünya şirketi olma hedefiyle tanınan Sedat Kılınç İnşaat, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı.

Sedat Kılınç İnşaat AŞ, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında başlattığı proje kapsamında, kentteki 36 parkta 200 farklı noktaya, sokak hayvanları için mama ve su kapları bıraktı. ‘Unutma! Dünya büyük, paylaşmak lazım’ sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Hayvanların dertlerini ya da ihtiyaçlarını anlatma şansları yok. Onlar da bizim dostlarımız ve bazen dostlarımız sokaklarda yiyecek bulamayabiliyor. Bu bakımdan, farkındalık oluşturmak ve organizasyonumuzun başkalarına da örnek olması açısından bu projeyi gerçekleştirdik. Şehrimizde 36 parkta 200 farklı noktaya mama kapları yerleştirdik. İçlerine de, su ve 250 kilogram civarındaki kedi-köpek mamalarını koyduk” dedi.

“Şehrimizden kazandığımızı şehrimizle paylaşacağız”

Projeye gelen tepkilerin olumlu olduğunu belirten Sedat Kılınç, “Tanıyanlar arayıp teşekkür ettiler. Ne işiniz var, diyenler de oldu ama şunu unutmamak lazım; ne işle uğraşırsak uğraşalım insanız ve insan olarak da vazifemiz toplumu daha yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden geleni yapmak. Biz de insanlık vazifemiz olarak, sokak hayvanlarına yönelik bu çalışmayı hayata geçirdik. Derdimizi anlatabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu. Sosyal sorumluluk projelerinin bununla kalmayacağını belirten Sedat Kılınç, bundan sonraki süreçte başta kendini yetiştirmek isteyen gençlerin sanatsal faaliyetlerine destek olacaklarını ve şehirden kazandıklarını yine şehirle paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.