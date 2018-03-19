Sedat Peker askerlere çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

Çelik yeleklerde, Sedat Peker’in “SP” şeklinde kısaltmasının yer alması ve ÖSO’nun değiştirdiği üç yıldızlı Suriye bayrağının bulunması dikkat çekti.

Sedat Peker ise yazılı açıklamada bulunarak “Suriye’de savaşmak için o bölgeye geçen mücahid kardeşlerimizle görüştüğümde Özgür Suriye Ordusu’nun fazlaca şehit vermesinin sebebini tartışmıştık. Çelik yeleklerinin yeterli sayıda olmadığını, mevcut olanların da içine çelik plaklar dizilmiş kumaş yelekler olduğunu öğrenmiştim. Bu yelekler çok ağır oldukları için onları giyip kırsalda gerilla savaşının yapılabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlardı” ifadelerini kullandı.

“Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda yurtdışında yeni bir ürünün bulunduğunu seramik olduğu için en fazla 1- 2 kilo ağırlık tuttuğunu ancak fiyatı pahalı olduğu için çok fazla rağbet görmediğini söylediler” diyen Sedat Peker açıklamasını şöyle sürdürdü:

“MADDİ DESTEK SAĞLANMASI İÇİN LOBİ ÇALIŞMALARI YAPMALIYIZ”

“Biz olayın maddi boyutunun Yüce Allah’ın izniyle sağlayabilmiş olsak da bu sefer bu tarz ekipmanlarla ilgili Türkiye'ye uygulanan gizli bir boykotla karşılaştık. Ancak Yüce Allah’a şükürler olsun ki arkadaşlarımız yılların sağlamış olduğu tecrübeyle bu sorunu da aştılar. Şu anda çelik yeleklerin nakliyesi hızlı bir şekilde başladı.