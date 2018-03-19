HABER

Sedat Peker askerlere çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:21 | Son Güncelleme

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) çelik yelek gönderdi. Çelik yelekleri teslim alan ÖSO mensubu bir asker sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Çelik yeleklerde, Sedat Peker’in “SP” şeklinde kısaltmasının yer alması ve ÖSO’nun değiştirdiği üç yıldızlı Suriye bayrağının bulunması dikkat çekti.

Sedat Peker ise yazılı açıklamada bulunarak “Suriye’de savaşmak için o bölgeye geçen mücahid kardeşlerimizle görüştüğümde Özgür Suriye Ordusu’nun fazlaca şehit vermesinin sebebini tartışmıştık. Çelik yeleklerinin yeterli sayıda olmadığını, mevcut olanların da içine çelik plaklar dizilmiş kumaş yelekler olduğunu öğrenmiştim. Bu yelekler çok ağır oldukları için onları giyip kırsalda gerilla savaşının yapılabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlardı” ifadelerini kullandı.

“Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda yurtdışında yeni bir ürünün bulunduğunu seramik olduğu için en fazla 1- 2 kilo ağırlık tuttuğunu ancak fiyatı pahalı olduğu için çok fazla rağbet görmediğini söylediler” diyen Sedat Peker açıklamasını şöyle sürdürdü:

“MADDİ DESTEK SAĞLANMASI İÇİN LOBİ ÇALIŞMALARI YAPMALIYIZ”

“Biz olayın maddi boyutunun Yüce Allah’ın izniyle sağlayabilmiş olsak da bu sefer bu tarz ekipmanlarla ilgili Türkiye'ye uygulanan gizli bir boykotla karşılaştık. Ancak Yüce Allah’a şükürler olsun ki arkadaşlarımız yılların sağlamış olduğu tecrübeyle bu sorunu da aştılar. Şu anda çelik yeleklerin nakliyesi hızlı bir şekilde başladı.

Yine o bölgedeki dostlarımızla konuşmalarımızda en fazla ihtiyacın pick-up tarzı araçlar olduğunu öğrendik. Yüce Allah’a şükürler olsun ki onların da satın alım anlaşmalarını tamamlayarak kısa bir süre içersinde bölgeye ulaştırabilecek duruma geldik.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milli silah sanayini savunan devlet büyüklerimize karşı her platformda destek olacak sözler söyleyerek bu alana bütçeden biraz daha fazla maddi destek sağlanması için lobi çalışmaları yapmalıyız. Aksi takdirde kısa bir zaman diliminde milli savunma sistemimizi oluşturamazsak gelecek yıllarda evlatlarımızın ve torunlarımızın bu coğrafyada huzur ve güven içersinde yaşamalarını maalesef ki sağlayamayız.”

Tacizci soluğu yine kadının yanında aldıTacizci soluğu yine kadının yanında aldı
Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!
Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker ÖSO çelik yelek Suriye Sarı Kızım

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Okuyucu Yorumları 21 yorum
kendi askere gitmez askere destek olmaya çalışır
@saykoc90 askere gitmedi diye yardım edemezmi
imkanı olan varsa tabiki yardım destek verecek ülkesine fenerbahçe forması göndermemiş adam helal olsun hainleri yücelteceğinize böyle vatanın yanında olanı yüceltin tabi burnuda fazla kalkmasın yoksa devlet olmaya kalkar
@volkanozdemir güzel ama son cümlen harika devlet olmaya kalkmak, kalkar kardeş işine gelmeyeni öldürür yok eder
Kimki destek veriyor askerimize allah onu ebediyyette uğurlasın.
Sedat Peker :)) yahu bir mafya yeraltı dünyasının liderlerinden, ancak geri kalmış bir ülkede böyle adamlar olur. Şuan Sedat Peker demek devlet demek. Oysa devlet bu değil devletin askeri polis gücü vardır. kanunları hukuk sistemi vardır. mafya geri kalmışlığın sembolüdür yazık
sedat nerelerden neler götürüyon bu aralar.....bu acaba üstü kapalı olarak ben bunları yapıyorum devlette bana biraz yol versin olayı değildir inşallah.......HA bu arada askere git, hatta AFRİN'E DE git adam olduğunu biraz olsun kanıtla AGA......
botokslu mafya, askerlikten kaçar çakma ülkücülere vatan martavalları okurlar.
BİR UMUTTUR YAŞAMAK... ^^ REİS ^^
Bu mafya bozuntusu da her olayda kendine pay çıkarmaya çalışıyor. Ülkede sazan da çok olunca böylesi bozuntular prim yapmaya devam ediyor
BU HABERİ NEDEN YAPTINIZ ASKERİN NEYİ EKSİK DEVLET YOKMU ASKER YAPILACAKSA YARDIM MEHMETCİK VAKFINA SESSİZCE YAPILIR KİMSEDE NE DUYAR NEDE BİLİR
Hükümetin mafyadan adam yaratma çalışmaları,önve askere gitsin mafya bozuntusu.
pehhh!!askerlere çelik yelek gönderecekte memleketi kurtaracak .sen önce git hele bir askerlıgını yap...çürükk
REİS SEDAT PEKER ONURUMUZDUR.
ya Allah aşkına ne günlere kaldık
KENDİ NİYE GİTMİYOR ACABA İŞKEMBECİ. OTURDUĞU YERDEN SALLIYOR .
Askerlikten kaçan sedat pekerin kahraman ilan edilmesi ne kadar saçma...
Adama sormazlarmı sen hangi sıfatla yapıyorsun. Öso ya çelik yelek ve araç temin etmek için kimden izin aldın. Kara para aklamanın yeni yöntemi bumudur. Paranın kaynağını açıklada millette öğrensin. Burası muz cumhuriyeti değil. Böyle açıklama yapan birine devletin savcısı soruşturma açması gerekir.
HER YAPTIĞI YAPMACIK ANCAK BU TÜR GEREKSİZ boş MAHLUKATIN
bu adamdan bi yol olmaz. menfaat kokuyor.
eşkiya hükümdar olmaya kakışmış ALLAH CC sonumuzu hayır eylesen
Diğer Haberler
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Güncel Türkiye deprem haritası çıkarıldı! Deprem riski ve tehlikesi en yüksek yerler nereleri?

Güncel Türkiye deprem haritası çıkarıldı! Deprem riski ve tehlikesi en yüksek yerler nereleri?

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

UBER sürücüsüne pusu kurup dehşeti yaşattılar!

UBER sürücüsüne pusu kurup dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.