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Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyip hapis yatan Sedat Peker, MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı af çağrısı ile ilgili hakkında yorum yaptı. Peker, Cumhur İttifakı'na oy isteyerek, "Eğer Cumhur İttifakı’nı desteklerseniz af konusunda seçimden sonraya kalsa da yine bir umut var" mesajını verdi

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Sedat Peker, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iktidar partisine Af çağrısı hakkında açıklama yaptı. "Seçimden sonra Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Partinin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuya bir çözüm üreteceklerine de tüm kalbimle inanıyorum" açıklamasını yaptı.

'BİR UMUT VAR'
Peker "Bazı mahkum ailelerinin bayramdan önce infaz iyileştirme yasası çıkmazsa Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceğiz dediklerini sosyal medyada sıkça okuyorum." diyen Peker, "Eğer Cumhur İttifakı’nı desteklerseniz af konusunda seçimden sonraya kalsa da yine bir umut var. Ancak, birbirine benzemez 4 partiden oluşan ittifaka eğer ki af çıkarırlar diye oy verirseniz vallahi ne affın çıktığına ne de kader mahkumlarının cezaevlerinde insani bir şekilde yaşadıklarına şahit olursunuz." dedi.

İŞTE O YAZI

İşte Sedat Peker'in açıklamasının tamamı:

Kıymetli Dostlarım,

Son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nin vermiş olduğu mahkumlarla ilgili infaz iyileştirmesi ve de fetöcü polis yetkililerinin savcıların ve hakimlerinin yapmış oldukları yargılamaları Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak heyetler tarafından tekrardan gözden geçirilip gerekli görülen dosyalarda yeniden yargılama yapılabilmesiyle ilgili tekliflerini sıkça tartışabilme imkanı bulmuştum.

Beni tanıyan dostlarım bu konudaki düşüncemi net olarak bilirler. fetöcü polis müdürlerinin altında imzası olan fetöcü savcı ve hakimlerin mahkumiyet kararı verdikleri tüm dosyaların incelenmesi gerektiğini devamlı söyler dururum.

Bu vesile ile bu günkü paylaşımımda bu konuya değinmek istedim. Irz düşmanlarının ve teröristlerin faydalanamayacağı ancak kader mahkumu diye nitelenen insanların faydalanacağı çok dolu olan ceza evlerinde hiç değilse biraz rahatlama sağlaya bilmesi için infaz iyileştirilmesinin yapılması bence de çok önemlidir.

İnfaz iyileştirmesi denen şey şudur. Bu haktan faydalanan kişi tahliye olduktan sonra bir daha suç işlerse eski işlemiş olduğu suçun kalan kısmı ve yeni işlediği suçun da cezanın toplamı kendisine yatırtırılır.

İnfaz iyileştirmesi konusunda çok katı olan görüşleri sosyal medyada okuma imkânına sahip oluyorum. Ancak şunu asla unutmamalıyız şu an ülkemizdeki adil yargılama sistemi maalesef ki tam anlamıyla sağlanabilmiş değildir.

Türkiye’nin en saygın organizasyonlarına davet edilen dev ilaç firmaları aslında 10 liraya mal ettikleri ölümcül bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilacı sistemdeki açıklardan faydalanarak hastalara en az 700 - 800 liradan satıyorlar. Bu haksız faiş kazançla ilgili özel yetkili savcılık tarafından geçmişte bir tahkikat yapıldı. Dönemin cesur bir savcısı bu konunun üstüne giderek en büyük ilaç firmalarından birinin sahiplerini ve yöneticilerini mahkum ettirdi.

Ancak onların paraları olduğu için dosya bir Yargıtay’a gitti bir geri geldi. Argo tabiriyle şoför atladı, lastik patladı derken bu kişilerin hiçbir tanesi ceza yatmadı.

Çocuğuna ilaç alacak veya ailesinin başka bir mecburi masrafını karşılayacak parası olmadığı için hırsızlık yapmak zorunda kalan bir insana karşı infaz iyileştirmesi konusunda bu kadar sert bir duruş belirlerken diğer taraftan fok balıklarını kurtarmak adına 50 bin dolar bağış yaptığı için davet organizasyonlarına en saygın konuklardan biri olarak çağırılan ilaç firması sahiplerine karşı biraz fazlaca saygı gösterilmesini hiç kimse kusura bakmasın ancak ben iki yüzlülük olarak tanımlarım.

Seçimden sonra Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Partinin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuya bir çözüm üreteceklerine de tüm kalbimle inanıyorum. Bazı mahkum ailelerinin bayramdan önce infaz iyileştirme yasası çıkmazsa Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceğiz dediklerini sosyal medyada sıkça okuyorum. Cumhur İttifakı’nı eğer desteklerseniz af konusunda seçimden sonraya kalsa da yine bir umut var.

Diğer türlü birbirine benzemez 4 partiden oluşan ittifaka eğer ki af çıkarırlar diye oy verirseniz vallahi ne affın çıktığına ne de kader mahkumlarının cezaevlerinde insani bir şekilde yaşadıklarına şahit olursunuz.

İnşallah bu konu ile ilgili oluşturacağımız kamuoyu sayesinde infaz yasasında bir iyileştirme çıkarabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Kalitesizce suç işlememiş olan tüm kader mahkumlarının da bir an önce ailelerine kavuşmalarını YÜCE ALLAH’tan diliyorum.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hirsizdan sapiktan oy dilenir hale geldiler. yaw bunlarin kani bozuk kani.
sedat bey ben nefsi müsafaa sonucu iki kişiyi yaralama sonucu hagb almıştım sonra bir tecavüzcü iti kasten yaralama soçundan bu hagb yi bozdum. suçlarım bir kez daha olsun bir daha yaparım diye tabir ettiğim suçlardan olduğundan birinci cezamı paşa paşa yattım ikincisinide hayırlısıyla eylülde girip yatıcam. af çıkarsa beni kesin kapsıyo. ancak dediğim gibi bir daha olsun bir daha yaparım , bu yüzdende eğer hırsızı tecavüzcüsü bu aftan faydalanıcaksa ben eylülde cezaevine girmek istiyorum. ve ben bunu cezaevindede karakoldada mahkemedede söylüyorum. bu sebeplerden dolayı abi af istemiyorum
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