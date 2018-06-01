Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Sedat Peker, 24 Haziran seçimlerinden bir hafta önce Elazığ’da düzenlenecek ‘Şehitleri Anma Mitingi’nde konuşmaya yapacak.
Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği’nin 17 Haziran 2018 Pazar günü Elazığ’da düzenleyeceği ‘Şehitleri Anma Mitingi’ne Sedat Peker de konuşmacı olarak katılacak.
Mitinge katılacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Peker ”Mescid-i Aksa davamız için, Ortadoğu bataklığında ne işimiz var diyen Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyerek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk partili Cumhurbaşkanı olarak seçtirmeliyiz” dedi.
Peker, 1 Kasım seçimlerinden önce Rize’de düzenlediği bir mitingte, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” demişti.
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