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Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:53 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyip hapis yatan Sedat Peker, 24 Haziran için kararını verdi hatta seçimlere 1 hafta kala Elazığ mitinginde konuşma yapacak. Peker, mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na destek isteyecek. Peker, "Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyeyeceğiz" dedi

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Sedat Peker, 24 Haziran seçimlerinden bir hafta önce Elazığ’da düzenlenecek ‘Şehitleri Anma Mitingi’nde konuşmaya yapacak.
Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği’nin 17 Haziran 2018 Pazar günü Elazığ’da düzenleyeceği ‘Şehitleri Anma Mitingi’ne Sedat Peker de konuşmacı olarak katılacak.

Mitinge katılacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Peker ”Mescid-i Aksa davamız için, Ortadoğu bataklığında ne işimiz var diyen Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyerek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk partili Cumhurbaşkanı olarak seçtirmeliyiz” dedi.

Peker, 1 Kasım seçimlerinden önce Rize’de düzenlediği bir mitingte, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker erdoğan cumhur ittifakı miting

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Okuyucu Yorumları 104 yorum
Önce askerliğini yap koçum Bülent Ersoy kadar olamadınız sonra botokslarına bir pasta cila yaptır sonra ölümüne destekle bakıyım.
@mili_demokritos06 tasaklarını kızlar yesin helal
@mili_demokritos06 ÇAKICILAR PEKERLER ENSARCILAR BİLİMUM İNSANA ZARARLI VARLIKLAR AKP Yİ DESTEKLİYOR.. DEMEKKİ AKILLI BİR HALK SAK BUNLARA MEYDAN VERMEYİZ...ŞİMDİYE KADAR AKILLI SAYILMAZIZ AMA BELKİ AKILLANANLAR OLMUSTUR..
@mili_demokritos06 zorunamı gitti KOÇUUUUMMMM
@hakki.kaplan hayırdır gay mafyası çok mu hoşuna gidiyor.
adam mafya babası ve seçim mitingi yapıp bir siyasi adına oy istiyor! ilginç ötesi.
@erkan_can_j2 ysk yansız olsa bu mafyayı engeller yasal değil suç örgütü sahibi miting yapıyor
sayın peker havaya bir kurşun bile sıkmadan mafya babası oldun helal olsun sana.
yorum bile değmez..
mafya babaları siyasete başladı hayırlı olsun
Bir parti düşünün : Sadece mafya babaları ,Vurguncular hırsızlar ve din tüccarları ile baş başa...
@cengiz_caner_1959 bir insan düşünün beyinsiz
@ozuken düşünüyorum da dediğin gibi bir insanı alayı akpli layn.
@ozuken Oy çokluğuyla kaybettin..
@cengiz_caner_1959 yumuşak bir oğlan düşünüyorum. tip öyle gösteriyor
kalitesiz insan değerin bir güvercin kadar yok sahte kabadayı
Adalet mafyanın eline geçiyeahh insanlık ölüyeahh
YANLIS Ata Oynuyorsun SEDAT PEKER Senin Bildigin DEVIR KAPANDI Bilgin Olsun
kimdir bu yaaaaa. Seni Tanımıyoruz Fazla Üçma
Bu çakallar askerlik dahi yapmamış gayri meşru çocuğu AK-ITler BOZKURTLARA meydan okuyorsa OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz... Mafyaya hırsıza zalime diktatöre PAPA dostu BOP taşeronlarına karşı AKŞENER diyoruz...
Tabii ki destekleyeceksiniz. Düzeniniz bozulur yoksa
katill.senin destekledigin partiye degil oy selam bile verilmez
Hiç bir insan, toplum anarşistlikle bir yere varamaz
mafyanın toplandığı yer..cumhur ittifakı dörtlüyü tamamladı.
ya sen kimsinde bu millet seni dinleyecek
Bu çakallar askerlik dahi yapmamış gayri meşru çocuğu AK-ITler BOZKURTLARA meydan okuyorsa OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz... Mafyaya hırsıza zalime diktatöre PAPA dostu BOP taşeronlarına karşı AKŞENER diyoruz.....
Bu çakallar askerlik dahi yapmamış gayri meşru çocuğu AK-ITler BOZKURTLARA meydan okuyorsa OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz... Mafyaya hırsıza zalime diktatöre PAPA dostu BOP taşeronlarına karşı AKŞENER diyoruz......
Bahçelinin Çakıcısı , erdoğanın peker'i . Türkiyenin geldiği son nokta.
uyuşturucu satıcısı kadın ticareti tüccarı biri ile aynı partiye oy vermemek bile bana yeter
Çok güzel, bir tarafta Alattin Çakıcı, Sedat Peker denen mafya bozuntuları ve onun destekledikleri Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet, tarafınızı iyi belirleyiniz.
yuhhhh be ülkenin düştüğü duruma bak yaa...
nefret verici bir insan..
Akp'li organize suç örgütü lideri miting yapar, diğerine de ülkücüler ziyarette bulunup hal hatır sorar. Vay anam vay.
Bu asker kaçağı mafya bozuntusuna karşı AKŞENER i desteklemenin ne kadar elzem olduğu anlasilmistir.......
Pabucumun mafya babası, sen tozunu sat bak keyfine.
şu suç örgütü elemanının buraya çıkarılması büyük hata ve ayıp çocuklar bu bozuntuya özenmesin :)
inşallah o güne kadar ecelinle ölürüsn
Reis Adamsın, Yanındayız , Vatan Hainleri Ve Yahudi Dönmelerine Karsı Biriz Beraberiz İsallah
desteklemezsen ... içerdesin biliyorsun değil mi .. sana af maf cıkmaz.
o kadar yürekli bi adamsan ve gerçek vatanseversen neden mafya elemanlarınla Pkk ile mücadelede bulunmuyorsun,ama alanyada plaj kenarında çekirdek satan adamdan bile haraç almak daha kolay niye uğraşasın ki. silahsız garibana zorbalık yapmak daha kolay
Bu asker kaçağı mafya bozuntusuna karşı AKŞENER i desteklemenin ne kadar elzem olduğu anlasilmistir....
dua ediyormuş gibi kaldırdığın o elini bu millet bir tarafına sokar, şeyimin reisi
Bu krolar Türk bayrağını pis işlerine örtü olarak kullanmaktadırlar.
yaylana yaylana konuşuyor mafya babalıpını ayaklar altına serdi amigoluktan gelenden ne beklersin
Ülke ne günlere geldi hayaldi gerçek oldu, mafyada iş değişikliği sebebiyle zararına satışlar
çakma mafya...
Akpkk bunlarla olduğuna göre, biz doğru yoldayız, Tamam
it ürür kervan yürür
sizzaten seçimi alsanızda mafya ayagıyla alırsınız ederiniz bu kadar işte...
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