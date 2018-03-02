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Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

Sedat Peker hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı bir konuşmasında 'suç işlemeye tahrik' suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Peker'in 16 Temmuz 2017'de, Üsküdar'daki Çengelköy Mezarlığı'nda düzenlenen şehitleri anma programına katılan kişilere hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.

Peker'in konuşmasında suç işlemeye tahrik suçunu işlediği şeklinde çeşitli suç duyuruları yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu kapsamda konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, Peker'in soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, bir kısım medyada cezaevlerinin basılıp mahkumların kurtarılacağı şeklinde paylaşımlar yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımları hatırlatarak devlete karşı bir kalkışma başlatıldığı durumda buna karşı tepki göstereceğini ifade ettiğini, devletin yıkılmasına yönelik faaliyetler karşısında vatandaşların ne yapacağına dair bir öngörüde bulunduğunu ve atılı suçlamayı kabul etmediği söylediği aktarıldı.

Sedat Peker'in bu konuşmayı şehitleri anma programı dahilinde ve alenen yaptığı dile getirilen iddianamede, konuşmanın bütünü göz önüne alındığında belirsiz sayıda kişiyi adam öldürme suçunun işlenmesi hususunda alenen tahrik ettiği, yapılan konuşmanın da ifade özgürlüğü kapsamının sınırlarının dışında kaldığı kaydedildi. İddianamede, bu kapsamda Peker'in, "suç işlemeye tahrik" suçunu işlediği iddia edilerek 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Sedat Peker'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker 15 Temmuz 2017'de yaptığı konuşmada sözü CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne getirerek Peker, ‘bazı aşırı solcular’ın CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutulduğu Maltepe Cezaevi’ni basmayı planladığını öne sürmüştü. Peker şunları söylemişti: “Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi’nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi’ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi’ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine.”

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ATIN BU TERÖRİSTİ İÇERİ....
Bir Umuttur Yaşamak ! Sedat Peker!
çakallar hainler her Türlü tehditi rahatça savururken; hattâ HİÇ ÇEKİNMEDEN RAHATÇA Cumhurbaşkanı na kadar o tehditi götürürken Bir Vatandaş ta onların anladığı dilden konuşmuş bakalım görelim mahkemenin kararını
bu faşist insanlık döşmanını alın bu milletin içinden gün yüzünü görmesin.
çok mütavazi biri iftira atıyorlar
Alaattin Çakıcı içeride Sedat Peker dışarıda .. Taşları bağlamışlar köpekler serbest Eşkiya düze inmiş yiğitler derdest İmama bozulup da bozmayız abdest Gün gelir de bu hesap görülür elbet
Allah sedat pekerin yardımcısı olsun
Bu eroinman yalnız gezemez cünkü BOZKURT değil bildiğin çakal bu kurtlar vadisindeki memati yani c.evinde toppp...aaç edilmiş sorsan delikanlı bina dedik ki eyy sedat gel Turkmendagina ülkücüler orda çan veriyor sen g klavyede delikanlılık yapıyon dedik gelemedi bir zaman bunu veli paşa tokatlamisti
benim bu ülkedeki adalete hak ve hukuka zerre kadar inancım kalmadı...buda yandaş birşey olmaz...suçlı olduğuna kara verilse bile atamazlar içeri...
konuştu botokslu mafya...
Bu adam için ağız yormaya değMez..yalaka harama boğulmuş vatansız haraç zengini çıkmış vatancı bayrakcı olmuş.çakıcı gibiler lazım bu totoşa..
Bunu ben BOZKURT sanırdım bu askerlik dahi yapmamış bildiğin çakal zaten sonra rabiş im dedi yerini buldu... BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapanların alayı bilo gibi çürük yada damat ferit gibi bedelli
Maalesef her iki kesimde de sırf görüşünden dolayı düşman olarak algıladığı insanlara vahşet uygulayacak cani ruhlular var.
BU BOTOSKLU RABIS NERDE ASKERLİK YAPMISTI??? ÖNCE VATAN BORCUNU ÖDE RABIS SONRA KONUSMAYA HAKKIN OLSUN
BEŞ YIL ADAMI GÜLDÜRMEYİN O SUÇUN CEZASI 55 İNDİRİMSİZ HÜCRE HAPSİ OLMALI
varsa suçu yargılansın .... kimse ayrıcalıklı olmamalı....
o aşırı solcular vatan için askerlik yaptı. senin gibi kaçmadı
Tayyibin adamı o bir şey olmaz yargı onlara işlemez.
yapma sedat sen akıllı adamsın, takla atarken ters salto yapma
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