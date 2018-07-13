HABER

Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Sedat Peker, kendisine ait internet sitesinde yazdığı bir yazıda “Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Kamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadıKamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay seferleri aksadı
15 Temmuz için ekran nöbeti başlattı, rekor için kamera karşısına geçti15 Temmuz için ekran nöbeti başlattı, rekor için kamera karşısına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker mahkeme Akademisyen beraat

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
millet küçük bir yorum yapar bas cezayı adam tehdit yağdırıyor beraat, iş de bazen bu ülke de adalet yok diye çemkirenlere de HAK vermemek elde değil......
adam suçsuz günahsız bi daha uğraşmayın onla tamam mı
Sedat Peker terörist değildir. Ceza teröriste verilir
ulan oldu olacak ona da seref madalyası vereydiniz,devir cakalların
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.