Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2015'te Rize’de düzenlediği mitingde, barış bildirisine imza atan akademisyenleri kastederek, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” tehdidinde bulunmuştu.
Peker hakkında bu sözleri nedeniyle 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Artı Gerçek'in haberine göre, Peker'in büyük tepki toplayan bu sözleri şimdi de şarkı oldu. "Oluk oluk kanlarını akıtacağız, merhamet yok onları affetmeyeceğiz" şeklindeki sözleri olan şarkıyı Fatih Morkoç seslendirdi.
Klibinde askerlerin görüntülerinin de kullanıldığı şarkının, "Bu intikam şehit oğullarının tabutunu taşıyan, anaların babaların intikamıdır" şeklinde sözleri bulunuyor.
Şarkı sözlerinde ayrıca, "Konuşanlarınız var ya susturacağız, onlara oluk oluk kan kusturacağız" gibi tehdit ifadeleri de yer alıyor ve şu sözler dikkat çekiyor: "Diktatör nasıl olur anlayacaklar, sert adamı o zaman tanıyacaklar, Azrail'e 'gelsin' diye yalvaracaklar, bayrak direğinde sallandıracağız."
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