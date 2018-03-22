Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Afrin operasyonuna katılan ÖSO'ya arazi şartlarına uygun araç gönderdi.
Peker, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının kandil gününe denk gelmesinden dolayı dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara galibiyet getirmesini Allah'tan diliyorum."
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