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Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Daha önce Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu'na çelik yelek gönderen Sedat Peker, bugün de ÖSO'ya 4X4 arazi araçları yolladı.

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Afrin operasyonuna katılan ÖSO'ya arazi şartlarına uygun araç gönderdi.

Peker, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının kandil gününe denk gelmesinden dolayı dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara galibiyet getirmesini Allah'tan diliyorum."

SEDAT PEKER OSOYA ARAZİ ARACI

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Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker Afrin ÖSO araç

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
O para gasp parası o para eroin parası hayır gelmez
@mah6bsddn4 BOTOKSLU REİS,HAKSIZ YERE BAŞKALARININ MALINA ÇÖK,ONDAN SONRA YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE.ÜSTÜNE BİR BESMELE,BİR BAKARA MAKARA HADİ AKLANDIN.ÖNCELİKLİ KUL OLDUN ÇIKTIN.
REİS HELAL OLSUN SAĞOL VAROL ALLAH GÖNLÜNE GÖRE VERSİN
Büyüksün REİS:.. Allah kabul etsin.. Helal Olsun.. Gerçek Türk Milliyetçisi kimmiş herkes öğrensin..
@muradk SANA TÜRK MİLLİYETCİSİ NASIL OLUR BİRAZINI SÖYLEYEYİMDE ANLA BARİ TÜRK MİLLETİNİ SEVEN TÜKLÜGÜ ONURUNU YÜCELTEN TÜRKLÜGÜ AYAKLAR ALTINA ALANLARDAN UZAK OLAN YALANDAN DOLANDAN CEFADAN EZİYETTEN UZAK OLAN ALLAHA YAKIN ALLAHTAN KORKAN ADALETE SAYGILI OLAN CUMHURİYETCİ ATATÜRKÜ BAYRAGINI VATANINI CANINDAN ÇOK SEVENLERE İNSANI İNSANLARI SEVEN ÖRNEK İNSANLARDIR YÜCE TÜRK MİLLETİ TÜRK MİLLİYECİSİDE DENİR KEŞKE BUNU ANLASAYDIN İŞLLH
boş hareketler.
Yerlerine ulaşır inşallah hepsi tastamam görüntüden ibaret olmaz:)
ülkenin düştüğü hale bak! mafya cumhuriyeti..
Bu mafya ne iş yapıyor da bu kadar zengin ???''
arkadaşlar siyasi görüşünü severiz yada sevmeyiz o önemli deyil..eyer gerçekten sırf İSLAMİYET için böyle bir destek yapıyorsa ALLAH CC gücüne güç parasına paralar katsın..tamam senelerdir adını herkes karanlık işlerle duydu fakat resmiyette bu adam ne iş yapar..sonuçta bunca paranın kaynağını belirtmesi gereken yerler var..
adam kendisi gibi barbar olanlara yardım ediyor bu adam galiba seçimlerde milletvekili adayı olmayı kafaya takmış galiba hadi kolay gelsin ozaman senin gibi çok var meclisde zaten:)
Alın teriyle kazanılmış paralar.
adamsın reis böyle esasen böyle adamlar olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelmez bunu beğenmeyenlerin aklından şaşarım
devletin olmadıgı yerde çakallar söz söylermiş.devlet demiyoki, kimsin sen. sen kimsin demiyor.utanılacak bir olay.geçmişi karanlık gelecegi karanlıktan medet umanlar gun yuzu göremezler
tamamen yerli ve milli mafya. hak yiyebilir ama inançlı ve vatansever...
afrin konusu devletin konusudur.kimse burnunu sokamaz,o kadar küçülmedik,yazık..
facebook a reklam vermiş gördüm az önce tşklr reis .d
reklam kokan hareketler böyle yaparak yerini sağlamlıyor rant büyük tabi bunlar deve de kulak
haçlıların teröristlere verdiği silah para desteği benim ülkemi ekonomist güçlerle sömüren, sonrada parayı teröristlere verip sana bana kurşun sıkıştırıyor. en büyük uyuşturucu ve hap abd elinde bunlar yapınca ses yok adam adamlığını yaptı. şimdi yok o bu parası , yahu ne aptalsın sen.
MEMLEKETİMDEN İNSANSIZLIK MANZARALARI.
Maliye küçük esnafa hesap soracağına buna sorsun senin fabrikan yok işyerin yok babadan zengin değilsin bu kaynak nereden geliyor diye....Yolda simit satan seyyar satıcılık yapan birisinin tepesine biniyorsunuz ....Ben 27 sene çalıştım bir şeyim yok zor emekli oldum... adamın hayatı hapis de geçti para ile beş taş oynuyor....Bizde mi aynı yoldan yürüsek...
Göremedik duymadık sustuk. Üç maymun hesabı. Sözün bittiği yer. Halbuki herkez neyin nesi olduğunu biliyor.
Kendin de gideydin ya çakmak gazı hava gazı Peker...... Oluk oluk kanların da boğacağız diyordun git boğ hadi..
insaallah ilerki gunlerde OSO bizleri aldatmaz
ey yetkililer bir biseklet alanı nerden nasıl aldın diye hesap soruyonuz bukadar araba hangi parayla alınır ve geri dönüşü olmayuan yere gönderilir bunun adını siz kyun birde milliyetcisiymiş hadi ordan mafyadan milliyetcimi olur
vallahi çok güzel bi destek Allah razı olsun suriyeli kardeşlerimize güzel bi destek elin gavuru ABDbinlerce tır malzeme gönderiyor pkk pydy bize müslümanlara karşı 5000 tır tank top arazi aracı müslümanları öldürsün diye durumu olan suriyeli kardeşlerimize sedat peker gibi Allah rızası için yardım etmeli
Renklere Bak Hele Hemde BEYAZ SANKI BAGDAT CADDESINDE KIZLARA HAVA ATACAK MUBAREK YAV GERCEKTEN SAVASA GONDEREN INSAN SIYAH RENK GONDERIR KABAK GIBI HERYERDEN GOZUKSUN DIYE BEYAZ RENK GONDERMEZ COK UFAK BIR CAHILLIK
gel de bunlarla aynı ülkede yaşa, devlet bize acilen gidecek ikinci bir ülke ayarlamalı artık.
devletinn mafyasıı devletin parasınla hava yapıyor bu nasıll bir iştir bu memleketee neler dönüyor böyle
KAÇ KİŞİYİ GASP ETTİN, KAÇ KİŞİYİ UYUŞTURUCU İLE ZEHİRLEDİN, KAÇ KİŞİYİ DOLANDIRDIN, HA BÖYLE BİŞİ YAPMADIM DERSEN BEN İNANMAM. HA İNANSAM DA BU PARALAR DEVLETİN KASASINDAN ÇIKMIŞTIR. SEN BİR MAFYASIN ZATEN. O ZAMAN SENİ KOLLAYAN VAR DEMEKTİR.
Madem o kadar hayır seversin adamsın memleketinde hastalıklarla mücadele eden binlerce insan var onlara hayır yap totoş
Helal osun Bu kisiye, böyle kisiler zamanimizin Battal Gazileri
reis kendi gitsinde çatışsın be , görelim lakabını hak ediyormu diye yoksa hep bedelli yapan olarak biliriz
Bu milletin senin kirli parana ihtiyacı yok. .Bize helal gerek iman gerek. ..
o arabalar hangi paralarla alınmış... Iste böyle bi ülkede yaşıyoruz Bastan aşşaa hırsız...
DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN BU HERİF 2002 DE ÇAYCIIDI. ÇARŞIDA .
sen sana paranın kaynağını soracak kurumları yöneten iktidara yalakalik yaptın mı kimse sana karışmaz artık. Devir böyle bir devir yoksa işi gücü hırsızlık gasp uyuşturucu olann mafya ne anlar dinden imandan
heysey iyi guzel de her yaptigina imza atman isi bitiriyor madem bi güzellik yapacaksın reklam yapma bari.
@seydihan_2017 @seydihan_2017 kardeş amaç reklam zaten
sanki kendi parası, kimbilir kime çökmüştür.
Her kim veya ne olursa olsun yerine ulaşan yardım hayırdır, güzeldir.
Sen demi Reis oldun?
Kimin parasıyla kime destek veriyosun sen artık mafya değil devletin tetikçisi oldun unutma devlet geçmişte senin gibi onlarca baronu kullanıp işini bitirdi.
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