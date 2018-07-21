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Sedir Adası'nda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Yangında 500 metrekare otluk alan zarar gördü

Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası'nda çıkan yangın söndürüldü.

Otluk alanların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adadaki tatilcilerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında 500 metrekare otluk alan zarar gördü.

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Gökova Körfezi Sedir Adası Akyaka Giokova Körfezi Muğla yangın

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