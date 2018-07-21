Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası'nda çıkan yangın söndürüldü.
Otluk alanların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Adadaki tatilcilerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile havadan müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında 500 metrekare otluk alan zarar gördü.
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