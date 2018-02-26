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Sedye üzerinde kalp masajı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:07 | Son Güncelleme

Yozgat'ta bir sağlık memurunun, kalp krizi geçiren hastayı yaşama döndürmek için sedye üzerinde kalp masajı yaptığı anları güvenlik kamerası kaydetti

Yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesine getirilen, kalp krizi geçiren hastayı hayata döndürmek için sedye üzerinde kalp masajı yapan sağlık memurunun çabası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarına göre, kalp krizi geçiren Mehmet Toprak (63), yakınları tarafından özel araçla Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirildi. Görevlilerce sedyeye alınan hastanın kalbinin durduğunu fark eden sağlık memuru İsmail Özdemir, sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı.

Özdemir, kalp masajına devam ederken diğer görevliler, sedyeyi hastane içine taşıdı. Özdemir, hastayı yaşama döndürmek için müdaheleyi hastane koridorlarında da sürdürdü. Özdemir'in kalp masajını müdahale odasına sürdürmesi sayesinde hastanın kalbi yeniden çalıştı.

Sağlık memurunun gayretiyle hayata dönen Toprak, 15 gün sonra yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru yapılan kalp masajının hayat kurtardığını söyledi.

Çiçekçioğlu, "Hastanın hava yolu kapalı ise hava yolunun açılması gerekir. İkincisi de kalp masajıdır. Kalp masajı doğru yapıldığı zaman kesinlikle hayat kurtarır. Masaj en azından acil sağlık ekibi gelinceye kadar devam ettirilmelidir. Düzgün bir şekilde kalp masajıyla hastaneye ulaşan hastaların çoğu kurtarılmaktadır." dedi.

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kalp masajı şehir hastanesi Yozgat

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