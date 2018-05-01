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Sedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

  1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor.

Sedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldiler

Anıl UÇAN/ İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Mitinge sedye ve tekerlekli sandalyeyle gelenler dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

Sedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldilerSedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldilerSedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldilerSedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldiler

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