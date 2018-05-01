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Sedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

  1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor.

Anıl UÇAN/ İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Mitinge sedye ve tekerlekli sandalyeyle gelenler dikkat çekti.

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