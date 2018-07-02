HABER

Seehofer CDU ile bir kez daha bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 07:41 | Son Güncelleme

CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer: "Anlaşmak umuduyla bugün Berlin’de bir kez daha CDU ile görüşeceğiz"

BERLİN (AA) - Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica politikasına ilişkin yaşadığı görüş ayrılığı konusunda uzlaşmak bir kez daha CDU ile görüşüleceğini söyledi.

Seehofer, Münih'te sabaha karşı yaptığı açıklamada, partisinin gece yapılan yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılacağını ve bunu üç gün içerisinde gerçekleştirmek istediğini söylediğini ifade ederek, ancak şimdi CDU ile uzlaşmak için "bir ara adım" atacağını ifade belirtti.

"Anlaşmak umuduyla bugün Berlin’de bir kez daha CDU ile görüşeceğiz" ifadesini kullanan Seehofer, Almanya’nın çıkarı ve koalisyon hükümetinin işleyişi için tekrar görüşme yaparak CDU ile anlaşma girişiminde bulunacağını, diğer kararların bu toplantıdan sonra verileceğini kaydetti.

Sığınmacı ve iltica politikası konusunda hükümet ortağı CDU lideri Angela Merkel ile anlaşma sağlayamayan Seehofer'in, CSU yönetimin kurulu toplantısında görevlerinden ayrılmayı önerdiği ifade edilmişti. Parti yönetiminin daha sonra Seehofer’i kararından vazgeçiremeye çalıştığı bildirilmişti.

- Merkel-Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

PARTNERGerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!Gerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!
Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuşAnkara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş
Günlük burç yorumları: 2 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 2 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer Almanya Başbakan Angela Merkel sığınmacı krizi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

Bolu'daki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Bolu'daki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Günlük burç yorumları: 2 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Sapanca’daki yavru köpek vahşetinden sonra şimdi de Mardin

Sapanca’daki yavru köpek vahşetinden sonra şimdi de Mardin

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.