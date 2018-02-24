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Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulaması nasıl yapılır

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 15:50 | Son Güncelleme

Sefer görev emri nedir? Askerlikle ilgili sefer görev emri nereden, nasıl sorgulanır? Sefer görev emrinde yaş sınırı kaçtır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sözleri sonrası milyonlarca vatandaş sefer görev emri sorgulama sayfasına ulaşmak için E-Devlet'e akın etti. E-Devlet'in sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi. Sefer Görev Emri e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulaması nasıl yapılır

Sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Kahramanmaraş il kongresinde yaptığı konuşmada partililerin “Bizi Afrin’e götür” sloganı üzerine “Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun, ama şu anda ihtiyaç yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sefer görev emri ile ilgili sözleri sonrası milyonlarca vatandaş sefer görev emri ile ilgili bilgileri internetten aratıyor? Vatandaşlar E-Devlet üzerinden sefer görev emri olup olmadığını sorgulayabiliyor.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile e-Devletten öğrenilebiliyor.

SEFER GÖREV EMRİ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı’nın sitesindeki şu sorularla da ek bilgi veriliyor:

Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE’niz iptal edilecektir.

Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?

Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Ölenler,

Ertelenenler,

Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.

Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,

Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.

Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.

İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?

SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevimin iptali veya ertelenmesi mümkün mü ?

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar sürdürülmektedir. SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.

Başka bir ülke vatandaşlığına geçmem durumunda sefer görev emrim ne olacak?

Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.

Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde askere hangi statüde çağrılacaklar?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

Adıma çıkan SGE’nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi bildiren yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden yaptırabilir miyim?

Adınıza çıkan SGE’ni tebliğ ederek almak için en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir.

Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda SGE’mi iptal ettirmem mümkün mü?

Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.

SEFER GÖREV EMRİNDE YAŞ SINIRI NEDİR?

Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Reis ilk önce kendi çocuklarını göndersin pardon bir tanesi Çürük bir tanesi de paralı askerlik yapmıştı ya
Açık ve net . 2 ewladım var askerden gelmiş biri Tunceli' de görev almıştı,onların askerliği boyunca ben yatamadım bende nöbet tuttum ! geceleri uyandım internette haberlere baktım sabaha kadar,şimdi sefer görev emri diyorlar ,belli yaşa kadar, walla göndermem kimse alamaz.!!? nasılmı ? ancak çürüğe ayrılmış ,paralı askerlikten yararlanmış başkomutan çocuğu ve onun gibileri,her ne pahasına olursa olsun çağrılır, o zaman ! benim ewlatlarım bu vatana köledir,en önde ben gitmeyen namerttir namus sözüdür ama onlar yok ! bu evlatlar onlar için ölmeyecektir.hodri meydankorkum yok NE MUTLU TÜRKÜM BEN
eğer seferberlik çıkar ve seferberliği olanlar tekrar askere giderse paralı askerlik yapan zengin bebeleride geri hizmette görevlendirilmek için onlarda alınmalı hak var adalet var bu ülke hepimizin tüm asker kaçakları yakalansın
Kendisi ya da ailesinden biri gidebiliyor mu oralara hadi bakalım! Kefenli mallar öyle olmuyor o işler. Önce hadi bize bedelli diyeceksiniz, sonra gösteriş için bizi Afrin'e götür diyceksiniz. Alayınız satılmışsınız. Hadi gidin de görelim maçanızı!
Sadrazam âli paşa ‘Girit bizim canımız, feda olsun kanımız’ diye slogan atan gençlerin askere alınmasını emretmiş. Nedense bir tek genç kalmamış ortalıkta. Ecdadımız böyleymiş... bilesiniz diye hatırlatayım dedim.. cevap vermeyin açın okuyun... nasıl kaçmışlar... şimdikilerde onların çocukları torunları...
birisi kalkmış onun çocukları gitsin. birisi de demiş bunun çocukları gitsin. biri de demiş 2 olum var biri tuncelide görev yaptı. onunla nöbet tuttum uyuyamadım yandım bittim kül oldum.ondan sonra onlar gitsin gitmeyen namert evlatlar köle. fazla heyecan kalp krizi yapar. tunceli duyunca ne hale geldiğin belli nalet bile okumuşundur. uyumamış ta. ben uyudum. oğlum 1990 hakkari şırnakta görev yaptı. Allahın takdirine inanan insanız. oğlum sayesin de çok rahat uyudum. geldi. sefer görev emri var ben hazırım der. onun başkasını senin çocukların için değil vatan için hazır ve var sen sus yeter
Sefer görev emrim var ve sağlığım elverdiği sürece her an Allah'İn izniyle hazırım.Başka TÜRKİYE yok!
Kefenimizi giydik geldik diyenler Mecliste Reis bizi Afrine götür diye yırtınanlar Osmanlı torunlarıyız diye bağıranlar hele bu askerler bir gitsin daha sonra Mustafa Kemalin Askerleri gider merak etmesin kimse yola çıkarlarken haberdar olalımda arkalarından kovalarla su dökelim
önden yandaş müteahhit ve iş adamları ile onların çocukları gitsin bakalım hele. sıra bize gelirse, biz de gideriz. bize sıranın gelmesine çok var zaten. o kadar çok kemirgen var ki.
partilileri bizi afrine götür diye bağırttı kendi vatikana gitti.
Reis ve ailesine itaat allaha iman etmek demektir. Reis git derse gidilir öl dörse ölünür allah emanet
Sefer görev emriyle kendi vatandaşlarınıngöndereceğine ortaköyde kahve yudumlayan suriyelileri gönderin askere hadi kolay gelsin!!!!!!!!!
önce bu ülkeyi savaşa sürükleyenlerin çocukları gitsin sonra biz gideriz
şu amerika da ikamet eden kızı ve damadı geri dönsün damadı gitsin önce
once kendi cocuklarini bedellileri ve curukleri alsinlar bize sira gelmez
sivil halka ihtiyaç duyulmuşsa demek çok ciddi kayıplar var bunu medya ve kamu açıklamıyor demek neden sivil halka ihtiyaç duyuldu hani bir avuç pkk terörle mücadeleydi türkiyedeki tüm birlikleri yığdınız neden bitmiyor yazık bizim insanlarımıza birilerinin menfati uğruna canlar gidecek
bol keseden salliyor iste anca koyunlar gider senin pesinden reyiz
Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatan için ölmek şehitliktir. Müslüman olan buna inanır. Zaten, Korkaklardan asker olmaz. "Yok şu gitsin, yok bu gitsinde, bende ona göre giderim." Bunlar boş laflar... Müslümansan, Kuranın emrine uyarsın. Değilsen zaten senden hayır gelmez. Yaşım 70, eğer görev düşerse gitmezsem namerdim. Bu böyle biline.
buyur dayı tutmayalım seni yaş 70 anca porno sitelerinde gezersin sen
TSK, bi terör örgütü için seferberlik ilan edicekse vahh halimize. Syn cb sizler oy kapmak için anlamsız konuşmalarınız la suriyede görevini başarı ile devam ettiren mehmedin moralini bozuyorsunuz! onlar yetersizmiki seferberlik olucak? Ayrıca gereklilik halinde tereddütsüz gideriz, fakat sizin bedelli evlatlarda gelirse, en önde gidicem diyorsunuz ama batıdaki illere bile 100 kişilik koruma komvoyuyla geliyorsunuz nasıl olacak o?
Vatanını seven bahane uydurmaz. "Yok şu gitsin, yok bu gitsin, ondan sonra bende giderim." gibi laflar korkaklara aittir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatan için ölmek şehitliktir. Buna ancak imanı güçlü olan inanır. Zaten Korkaklarla düşmana karşı savaş yapılmaz. Siz evde, karınızın yanında yatın. Biz bu vatanı koruruz. Ne mutlu Türküm diyene""
Ben SGE hizmetimi bedelli yapacağım
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