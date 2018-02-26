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Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin yaptığı "Sefer görev emri olanlar hazır olsun" sözlerini değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Son dakika habere göre, Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sefer görev emrinin şu an için ihtiyaç olmadığını söyledi" dedi. Peki e-Devlet sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır? Sefer görev emri belgesi nereden, nasıl öğrenilir? Sefer görev emri ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresi'nde "Reis bizi Afrin'e götür" çağrılarına yanıt vererek "Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar" demişti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içinde 'Şu anda buna ihtiyacımız yok' da var. Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında açıklıyor. Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır. Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır."

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile e-Devletten öğrenilebiliyor.

SEFER GÖREV EMRİ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı’nın sitesindeki şu sorularla da ek bilgi veriliyor:

Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE’niz iptal edilecektir.

Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?

Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Ölenler,

Ertelenenler,

Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.

Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,

Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.

Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.

İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?

SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevimin iptali veya ertelenmesi mümkün mü ?

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar sürdürülmektedir. SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.

Başka bir ülke vatandaşlığına geçmem durumunda sefer görev emrim ne olacak?

Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.

Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde askere hangi statüde çağrılacaklar?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

Adıma çıkan SGE’nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi bildiren yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden yaptırabilir miyim?

Adınıza çıkan SGE’ni tebliğ ederek almak için en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir.

Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda SGE’mi iptal ettirmem mümkün mü?

Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.

SEFER GÖREV EMRİNDE YAŞ SINIRI NEDİR?

Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.

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Okuyucu Yorumları 80 yorum
Bilal oğlan ve Sn Binali Bey in oğlu da sefere gelecek mi..
@musti37 Onlarda gitmesin ne kadar taktınız kafanıza bunları yaaa sen başbakan cumhurbaşkanı oğlu ol bakalım bırak askerlik yapmayı memleketi satarsınız o konumda olsanız boşboş konuşuyorsunuz öyle olmadığınız için.
musti OĞLAN. merak etme seferberlik erkekler icin senin icin bi anlami yok sen dusunme boyle seyleri. merak etme sayin bilal erdogan ve sayin basbakanin cocuklari senden once benden once giderler. tanimadigin insanlar hakkinda yorum yapma.oyle bi yorum yaomissin sandim 1.dunya savasindan cikio kore harbine katilip kibris harekqtinda gazi olmussunda simdide seferberlige cikiyorsun. kalk bikere kendine bak aynaya bak. klavye OĞLANI.
Kardesim onlar kendi gemileriyle seferdeler zaten
@musti37 onlr bırı man adamsına dıgerıde sıngapurda ıstıma alanında hazır kıta beklıorlar:D
@musti37 çok doğru bir soru oldu sayın araç lı kardeşim
@ilker_karabulut sen yakından mı tanıyorsun da yorum yapıyosun?
merak etme o gün geldiğinde kimin adam olduğu belli olacak kimin korkup korkmadigi belli olacak buna sen ben ve buradaki klavye delikanlilarida dahil.
Olur mu şimdi Ya Hak diyerek ok atıyor kendisi niye böyle bi soru soruyosun karıştırma
@musti37 ZEKİ MÜRENDE BİZİ GÖREKCEKMİ GİBİ OLDU BU
@cocorecep34 ADAMLARDA SATIYOR ZATEN MEMLEKETİ HAHA
bu vatan için canımızı gözümüzü kırpmadan feda ederiz. ancak Suriyeli erkekler vatanımda cirit atarken gidip orada savaşmakda pekde mantıklı gelmiyor.
Aynen, bunların erkekleri korkup kaçarken, sen onları topraklarını savunurken mi öleceksin.
@sedatduman biz orada araplar için değil kendi devletimizin bekası için savaşıyoruz. Öso da zaten bize orada rehberlik ediyor.
@osmankural aptal aptal konusma pyd/pkk ya silahi abd veriyor savas suriyede taraflar abd suriye pkk ben neden savasiyorum suriyeli erkekler savassin önce sonrasina bakilir
Siz önce sahte evraklarla çürük alanları iştima alanına toplayın. Biz 7/24 hazırız!!!
Beni çağirsinlar seve seve kabul ederim...
@matrixx99 SURIYELILER MEYDANLARDA VOLTA ATSIN SENDE GIT ONLAR ICIN GEBERRRR
@matrixx99 hadi güle güle yolun acik olsun allah yol selametligi versin
biz Türk milleti olarak yermeyi veya yüceltmeyi veya desteği yada geri durmayı hemen herşeyi düşünmeden abartılı şekilde yapmayı çok seviyoruz. Ne yapması gerektiğini bilen bilinçli toplum olmak dileğiyle
sefer görev olursa çürük alanları önden gönderelim nasıl olsa çürükler.
aynı haberleri ısıtıp ısıtıp insanların önüne sunmaktan vazgeçin artık!!
BİR TEK AFRİNE GİTTİK DAHA NE OLDUDA SEFERBERLİK İLAN ETTİNİZ. MİLLETİ BU FİKRE ALIŞTIRIYORSUNUZ. BU TİP SÖYLEMLER SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ ACİZ GÖSTERİR. AYIPTIR,YAZIKTIR. DEMEKKİ BİR SAVAŞA GİRSEK VAY HALİMİZE.
Aynen öyle, savaş diyenlere kızıyorlar bari savaş var gibi söylem yapmayın
kendi oğlunu askere yollamayan adam milletin oğlunu savaşa yolluyor
haber başlığına bak içeriğe bak..
ülkem için canımı feda ederim amma velakin bu suriyeli mülteciler yan gelip yatacak ülkemde ve ülkesi için savaşmayacak ve hatta onları koruyup kollayacak sonrada seferberlik için beni çağıracak hadi ordan eyyyyy erdoğan sen önce iki evladını önce askere yolla onlar bu savaş uğruna şehit olsunlar ondan sonra beni çağır.
BILALLE BURAKTA GELECEKMI SEFERBERLIGE SEN ONU SÖYLE TAYIPP SENIN COCUKLARIN SARAYDA KKEBAP KEYFINDEYKEN GARIBAN SURIYELILER ICIN ÖLÜYORRR
Yok o değilde kafalar jöleli, dar pantolonlarla ülkemizde fink atıp gezsin suriyenin gençleri! Bizde kıllı suriyeli için kelle koltukta emir bekliyelim!!
öncelikle kefenlerle gezenler alınmalı
majesteleri lutfetmişler.
15 AY ASKERLİK YAPTIM SEFERBERLİĞİM VAR ÇAĞIRSALARDA UCUNDA HAPİS CEZASIDA OLSA ASLA GİTMEM. SURİYELİLER ,BEDELLİLER VE BAKAN ÇOCUKLARI VARKEN BANA SIRA GELMEZ ONLAR GİTSİN.
Bedelli yapanları yollayin ozellikle kendi cocuklarini. bir akpli vekilin oglunun askere gittigini ne gordum ne duydum. hepsi yurtdisinda bi sekilde muhaf olmus keyif catiyor.
"reis bizi afrin e gönder" diyenler var ya olası bir seçim yenilgisinde erdoğan ı ilk satacak tipler de onlardır size diyeyim.."zaten son zamanlarda yoldan çıkmıştı, çok hata yapıyordu vs.vs.. deiklerini duyar gibiyim.)olacakları hayal etmek güç değil.
zaten suan hayal dunyasindasin belli. ac gozlerini kulaklarinida iyice dinle. biz varken bu millet varken sen daha cok boyle hayal kurarsin. zaten ancada ruyanizda gorursunuz duyarsiniz boyle seyleri gercekte degil canim. ???? kendin soylemissin hayal etmek guc degil. siz anca hayal gorursunuz.
reis o sözü kullanırken orada bulunan yalaka yaagciii tayfanin gazını almak için söyledi bunlar analarinin dantelli çarşafını alıp kefenimizle gelidik reis diyen yaglama tayfasi
sefer e önce devlet i yönetenlerin ve istediği gibi ahkam kesenlerin oğulları gidecek ki , o hak adalet ve MÜSLÜMAN lık konuşmaları yerini bulsun ... sen saraylarda zevk ü safa yap garibanın oğlu sefere gitsin !!!!
gönderin hanzoları.kurtulmuş oluruz.
bilalcik gelsin ben bedelliyi yakar yine gelirim
Komedi ben bu iktidarin hic bir seyin de yokum beni kanada vatandasligina sokun yaptim askerlik sizin olsun mermi degil taş atmam dusmana cunki hepsi sizin artistliniz ve hainliniz canimi bu vatana özüne donunce veririm oda imkansiz gozukuyo
ordumuz sefer görev emri olanları çağıracak kadar mı aciz ve yetersiz duruma düşürüldü
@KAMILGOLCU sen kimin tarafındasın. Algı operasyonu yapma yanlış kaleye gol atma peşindesin. Sefer görev emri bir aciziyet değildir. Olası bir savaş durumu güçlü ülkeler tarafından her zaman gündemdedir. Sefer görev emri de bu yüzden vardır. Bir yetersizlik yada aciziyet durumu yoktur Türk ordusunda. Aktif ve rezerve 1 milyona yakın askerimiz var. Sen hariç 70 milyon daha asker var sen kafanı yorma oralara!
ihtiyac olsa bile gitmem benden önce vatan topraklarını terk eden suriyeli kacak vatansizlar gitsin savassin sonra gerekirse ben yine gitmem benim topragim degil ben savasacagim bati istedigini almis olacak önce akp lilerin kefen giyenleri ve bedelli ayrica cürük cocuklari gitsin sonrasina bakilir
Suriyeli 20 yaşındaki adam Türkiye de antalya da bodrum da sahillerde nargile içecek gelecek benim ülkemde belediyelerde taşeron işçi olacak, fırınlarda lokantalarda çalışacak neden çünkü sigorta derdi yok. benim kendi vatandaşım işsiz kalacak. tayyip bey de diyecek ki sefer görev emri olan hazır olsun. oldu ben anam ne güzel dünya onlar keyif yapacak ben gidip onların ülkesini kurtarmak için gebericem aynısı bana olsun bakalım 1 tane suriyekli gelip yardım edecekmi etmez kardeşim etmez diğer konuya hiç girmiyorum bile bilal bey konusunda anlayan anladı. Lanet olsun bunlara bi defolup gitmedi.
vatan için herzaman hazırım ama devlet için asla...
haydaaaa yahu askerimizmi bittide sefer görev emri olanlar hazırlıklı olsun diyorlar. 700 bin asker bir anda yokmu olduda sefer görev emri olanlara ihtiyaç duyduk. şaşrıdım bu habere vallahı
Aynen öyle, sırf oy uğruna, Mehmetçiği küçük düşürmek için yapıyorlar bu söylemleri
Savaş mı var da sefer emrini konu alıp duruyorlar, hani savaş diyene kızıp gözaltına almıyormuydu bunlar ? Neyin nesi bu, cephedeki Mehmetçiğe ayıp değil mi bu laflar ?
ŞİMDİLİK GEREK YOK .!!!!!!!2019DAN SONRA ORTADOĞU TARZANI GİBİ HER ŞEYE ZIPLAYACAĞIMIZ İÇİN TABİKİ İHİTYAÇ OLACAK .HAZIRLANMAYA BAŞALYIN.
mynet bizim yorumlarimizi nezaman paylascan merak ediyorum. nerde devlet din hukumet bayrak dusmani varsa muhalif varsa butun yorumlarini paylasiyon bizim yorumlari vevaplari neden paylasmiyon.
suriyeliler burda keyif yaparken onlar için verecek canım yok kendi oğullarını göndersinler önce antremana
savaş var mı ki, askere gidelim, o Türk ordosu bir avuç terorist i bitiremiyor mu!!!!!! saçmalık
erken veya zamanında seçimlere kadar bu iş böyle gidecek,milliyetçilikie oynamaya devam,kendini başkan seçtirmek için ne gerekiyorsa onu yapar,ama türk milleti ferasetini gösterip al aşağı etmesini de bilir,kaybederse kandırıldım işin den kesinlikle yargılanır FETO,PKK en parlak dönemini AKP zamanın da yaşadı
ne guzel demissin al asagi etmesini bilir diye? bizlerde bundan oncekileri al asagi edip AKP hukumetini goreve getirdik ve tam gazda devam ediyoruz edecegizde. 50 secim gelse yinede akp ile devam.zaten biz onu baskan sectik bunlari dusunmeyin.ayrica biraz gecmise bak terar feto bilmem ne bunlar nezamab kurulmus kim kurmus kim izin vermis kimler savunmus. eyer akp bunlara izin verseydi taviz verseydi simdi bu tip seyler gundemde olmazdi. bunlar eskisi gibi turkiyede at oynatamadiklari icin bukadar ofkelendiler hircinlastilar darbeye kalkistilar istediklerini alamadiklari icin bela oldular
Bekir Bozdağa bir sorum var; O bir değerdir ister sevin ister sevmeyin saygı göstermek zorundasınız diye kim sö yledi,kimi kastetti? Bunu önce bir öğrenmek istiyor TÜRK HALKI. Biz biliyoruz da acaba sende biliyor musun?
insanlara meşguliyet olsun nasıl olsa çağırmazlar almazlar diye herkes üfürüp duruyo gidelim savaşalım ????
türkiyede savasacak bir milyon suriyeli var onlari alsinlar askere derhal savasa gitsinler biz suriyeliler icin mi ölecez hem as hem para ver birde üsüne onlaricin öl bunu dünyanin hic bir ülkesi kabül etmezz halk suriyeliler askere diye ayaklanmali
hani dünya besten büyüktü iki capulcuyla basedmedikmide seferberlik basliyacakk
suriyeli joleli saçlıkafelerdeki damızlıklarda hazır olsun mu bizler hazırız da
Suriyeli erkekler eli silah tutacaklar yatsın ben türkiye vatandaşları Gitsin Suriye toprakları için ne güzel dünya ya. Adamlar burda gününü gün edicek biz gidecez onların Toprağını temizlicez. Suriyeliler önden gitsin biz geliriz. Ama onlar Türkiyede Gezecek tozacak biz gidecez Vallahi ben gitmem kimse kusura bakmasın, gidene de mani olmayız güle güle gitsin güle güle gelsin
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