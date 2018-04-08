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Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Seferihisar Belediyesi tarafından bakım onarımları yapılan Ulamış köyündeki bina kütüphaneye dönüştürüldü.

Seferihisar Belediyesi tarafından bakım onarımları yapılan Ulamış köyündeki bina kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphane, bağışla toplanan 5 binin üzerinde kitapla açıldı.

Seferihisar Belediyesinin başlattığı köy kütüphanesi kampanyası büyük ilgi gördü. Ulamış köyünün muhtarı Kadir Girginer, Ulamış’ta yaşayan Berkan Parlak, Yazar Recai Şeyhoğlu kütüphanenin oluşmasında belediye ile ortak hareket etti. Kampanyaya Kırmızı Kedi Yayınevi 24 koli kitapla destek verirken, Aysun Teneler 2 binin üzerinde kitap bağışı gerçekleştirdi. Kütüphanenin dış cephesi Teos Suluboya Grubu Başkanı Canip Taşkıran ve ressamlar ortaklığıyla boyandı.

"Çocuklarımıza da sahip çıkacağız”
Kütüphanenin açılışı dün gerçekleşti. Açılış öncesi yazarlar Öcal Uluç, Hidayet Karakuş ve Gönül Çatalcalı, Ulamış Köy Pazarı’nda bir söyleşi gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim Seferihisar Belediyesi olarak en çok emek verdiğimiz, kaynak aktardığımız çalışmalarımızın başında Çocuk Belediyemiz geliyor. 37 eğitmenle 37 branşta yaklaşık bin çocuğumuza eğitim veriyoruz. Bunların çerisinde çello, satranç gibi branşlar da var. Bunu neden mi yapıyoruz? Çünkü bu çocuklardan umutluyuz. Onlar için bir şey yapabilirsek, eğitimlerine katkı koyabilirsek ne mutlu bize. Bu çocukları iyi donatırsak, sanatla, edebiyatla, kitapla, kültürle tanıştırabilirsek işte o zaman geleceğe dair iyi bir şey yapmış olacağımızı düşünüyorum. Aynı yerli tohuma sahip çıkışımız gibi çocuklarımıza da sahip çıkacağız” dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Ulamış Köy Kütüphanesi pazar günü hariç haftanın 6 günü mesai saatleri içerisinde açık olacak.

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

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Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi
2 / 7

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi
3 / 7

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi
4 / 7

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi
5 / 7

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi
6 / 7

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi
7 / 7

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi

Seferihisar’da 5 bin kitaplı köy kütüphanesi
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