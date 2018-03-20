Seferihisar’da işçi sözleşmesi sevinci

Seferihisar Belediyesi ve Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şubesi arasında 88 işçiyi kapsayan toplu sözleşme düzenlenen törenle imzalandı. 1 yıllık sözleşme kapsamında ek ödemelerle birlikte çalışanların maaşlarında yüzde 16 artış yapıldı.

Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezindeki imza töreninde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasına geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İznir 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Mutoğlu’nu anarak başladı. “Mutoğlu olmasaydı bu noktaya gelemezdik” diyen Soyer; “Canla, başla işçinin, emekçinin hakkını savunan Ahmet Başkanı rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Sözleşme hakkında bilgiler de veren Başkan Soyer, “Türkiye zor günlerden geçiyor. Türkiye gerçeğini daha iyi anlamak için daha çok araştırmalı daha çok okumalıyız. Eğer bu memlekette demokrasi rafa kaldırılırsa en çok işçi zarar görür. Birbirimize daha çok sahip çıkmalı, birbirimizin hatalarını kapatmalıyız. Bugün ek ödemelerle yüzde 16’yı bulan sözleşmemizi imzalıyoruz Bu sözleşmenin karşılığında sizlerden daha çok çalışmanızı ve Seferihisar’a çok daha fazla hizmet etmenizi istiyorum. Çünkü bu Seferihisar’ın parası. Dayanışmamızla, çalışmamızla hep birlikte Türkiye’ye örnek olalım” diye konuştu.

Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Metin Şanlı ise “10 yıldır Seferihisar Belediyesi ile toplu sözleşme imzalıyoruz. 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer bize, işçinin, emekçinin dostu olduğunu her defasında kanıtlamıştır. Sözleşmenin tüm çalışan arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyor, desteği nedeniyle Başkan Soyer’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Soyer ve Şanlı arasında imzalanan 1 yıllık sözleşme kapsamında, 88 işçinin maaşlarına sosyal yardımlarla birlikte yaklaşık yüzde 16 iyileştirme yapılacak.