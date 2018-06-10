Seferihisar'da 'Lavanta Pazarı'

Seferihisar Belediyesi'nce 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif ürün olarak sunulan lavantaların üçüncü hasadı, dün 'Lavanta Pazarı' adı altında kırsal Turgut Mahallesi'nde düzenlenen binlerce kişinin katıldığı festivalle gerçekleştirildi. Gün boyu açık kalan üretici pazarlarında satılan lavanta ve yan ürünler, yöresel yiyecekler, Seferihisar'da bulunan sanat derneklerince açılan stantlar şenliğe gelenlerin ilgi odağı oldu. Pazarda lavanta yağı damıtımı, lavanta sabunu yapımı ve lavanta bahçesinde hasat yapıldı. Lavanta hasadı, büyük katılımla gerçekleştirilirken, mahallenin sokaklarına lavanta suyu sıkıldı. Bahçede hasada katılanlar, mis kokulu lavantalardan toplayıp, fotoğraf çektirdi. Gün boyu sahne alan sanatçılar, halk müziğinden klasik müziğe çeşitli konserler ile bando ve dans gösterisi sundu.

Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, festivalde yaptığı konuşmasda, "Değerli dostlar, gerçekten Türkiye'de 'Başka bir tarım mümkün' çünkü bize çocukluğumuzda öğretildi. Biz ekonomisi kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biriydik. Biz dünyanın tahıl ambarıydık. Peki oldu da biz yeşil mercimeği, samanı, gübreyi, hayvanı ithal eder hale geldik? Bilmediğimiz büyük kuraklıklar, büyük afetler mi yaşandı, dereler mi kurudu ne oldu? Yanlış siyasi tercihler, yanlış politikalar sonucu bu hale geldik; ama bu bir kader değil. Bu değişmesi mümkün bir hikaye ve biz de onu değiştirmeye Seferihisar'dan başladık. Çünkü biliyoruz ki gökyüzünde güneş, yeraltında su kaynaklarımız ve olağanüstü güzel iklimimiz var oldukça yaşadıklarımız bir kader değildir" dedi.

