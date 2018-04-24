Seferihisar’ın festivaline muhteşem gala gecesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Uluslararası Halk Dansları Festivali" Sığacık’ta düzenlenen gala gecesiyle tamamlandı. Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İyi ki insanlık tarihini en büyük dehalarından, liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk bu topraklardan çıkmış. Onun sayesinde bugün dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutluyoruz" dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından 6. kez düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde Seferihisarlı çocuklar Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Romanya ve KKTC’den gelen 105 çocuğu misafir etti. Çocuklar bir hafta boyunca Seferihisarlı ailelerin yanında kaldı. Büyük bir kaynaşma ve dostluk yaşayan çocuklar Seferihisar merkez, Ürkmez, Orhanlı, Tire ve en son Gala Gecesi’nde Sığacık Teos Marina’da halk danslarını sergiledi. 23 Nisan Pazartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamalarında Sığacık’ta gala gecesi düzenlendi. Çocuklar programdan önce düzenlenen korteje yöresel kıyafetleriyle katıldı. Sığacık’ta bulunan vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği kortejde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kortejin ardından Teos Marina’da düzenlenen gala gecesinde tüm çocuklar yöresel danslarıyla sahneye çıktı. Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri ve İzmir Ata Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi gösterileriyle gecede yer aldı.