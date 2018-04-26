"Şeffaf olmayan örgütlenme sahih İslami örgütlenme olamaz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bütün müminlere ve Müslümanlara açık olmayan hiçbir örgütlenme bizim anladığımız anlamda sahih bir İslami örgütlenme olamaz." dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz ile Pasinler ilçesindeki Alvarlı Mahallesi'nde bulunan Alvarlı Efe Hazretlerinin türbesini ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, daha sonra beraberindekilerle Diyanet İşleri Başkanlığınca Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Din İstismarı ile Mücadele Paneli"ne katıldı.

Bakan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye'nin göz bebeği ve ülkenin toplumsal hayatını diri tutan en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin karşılaştığı en önemli sınamalardan birinin din olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"FETÖ meselesiyle yeni karşılaşmışız ama tarih boyunca, İslam tarihi boyunca dinin böyle birtakım sapkın kolları mutlaka her dönemde bir şekilde oldu. Dini mübini İslam'ın sahih şekliyle anlaşılmasını ve yaşanmasını önlemek, bunu bir şekilde saptırmak için çeşitli düşünce akımları ortaya çıktı. Sahte peygamberlere kadar çeşitli insanlar da ortaya çıktı. Kendilerini bir şekilde insan üstü ilan eden bazı zatlar ortaya çıktı, tarih boyunca hep bu oldu."