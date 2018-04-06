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Şefkat Nöbeti’ne işadamlarından anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Adanalı işadamları, Türk Kızılay’ının terörden temizlenen Afrin’deki insanlar için başlattığı Şefkat Nöbeti kampanyasına destek vererek 4 tır yardım malzemesi gönderdi.15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’in çabalarıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’nde üretim yapan firmalar, Afrin’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 tır temizlik, çocuk bezi ve meyve suyu bağışında bulundu.Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Soner Halisdemir, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya ve Veli Kasap, iş adamları Zühtü Doğrul ile Yalçın Bakır’ın katılımıyla AOSB’de düzenlenen törende yardım tırları dualar eşliğinde Afrin’e uğurlandı.Programda konuşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, Mehmetçik’in Afrin Operasyonuna başladığı günden itibaren sınır dışında güç koşullarda hayatını sürdüren insanlara gerekli yardımların götürülmesi için çabaladıklarını ifade etti.İşadamı Zühtü Doğrul ve Yalçın Bakır ise Türk milletinin yardım eli olan Kızılay aracılığıyla Afrin’deki insanlara bağış yapmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.“Kızılay renk körüdür”Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kurumun bütün yardım çağrılarına destek veren sanayici ve iş adamları ile bu organizasyonun hayata geçmesinde ciddi gayret gösteren Soner Halisdemir’e teşekkür etti.Mazlum coğrafyadaki insanların sofrasına katık, kaşığına lokma ve yarasına merhem olmak üzere bu yardım faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Saygılı, "Türk Kızılayı renk körüdür.

Şefkat Nöbeti’ne işadamlarından anlamlı destek

Adanalı işadamları, Türk Kızılay’ının terörden temizlenen Afrin’deki insanlar için başlattığı Şefkat Nöbeti kampanyasına destek vererek 4 tır yardım malzemesi gönderdi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’in çabalarıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’nde üretim yapan firmalar, Afrin’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 tır temizlik, çocuk bezi ve meyve suyu bağışında bulundu.
Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Soner Halisdemir, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya ve Veli Kasap, iş adamları Zühtü Doğrul ile Yalçın Bakır’ın katılımıyla AOSB’de düzenlenen törende yardım tırları dualar eşliğinde Afrin’e uğurlandı.
Programda konuşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, Mehmetçik’in Afrin Operasyonuna başladığı günden itibaren sınır dışında güç koşullarda hayatını sürdüren insanlara gerekli yardımların götürülmesi için çabaladıklarını ifade etti.
İşadamı Zühtü Doğrul ve Yalçın Bakır ise Türk milletinin yardım eli olan Kızılay aracılığıyla Afrin’deki insanlara bağış yapmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.
“Kızılay renk körüdür”
Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kurumun bütün yardım çağrılarına destek veren sanayici ve iş adamları ile bu organizasyonun hayata geçmesinde ciddi gayret gösteren Soner Halisdemir’e teşekkür etti.
Mazlum coğrafyadaki insanların sofrasına katık, kaşığına lokma ve yarasına merhem olmak üzere bu yardım faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Saygılı, "Türk Kızılayı renk körüdür. Dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin ırkına, rengine, cinsine ve inancına bakmaz. İnsanların mağduriyet ve mazlumiyetine bakar. Türk Kızılay’ı 80 milyon vatandaşımızın katkılarıyla dünyanın her yerine iyilik köprüleri kuruyor, gönüllerde kandiller yakıyor. Tüm bu hizmetleri milletimiz adına yapıyoruz. Nerede bir yara ve yaralı varsa onların imdadına koşuyoruz. Şu anda Afrin’de her gün Kızılay’ın yardım tırından 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor" dedi.
Ramazan Saygılı, törenin sonunda hayırsever işadamları Zühtü Doğrul ve Yalçın Bakır’a teşekkür plaketi takdim etti.

Şefkat Nöbeti’ne işadamlarından anlamlı destek

Şefkat Nöbeti’ne işadamlarından anlamlı destek

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