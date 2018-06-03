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Şefkat Yolu Derneğinden Senegal'deki yetim hafızlara iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 02:34 | Son Güncelleme

Senegal'in eski başkenti Saint Louis'teki hafızlık kursunda verilen iftara çoğu yetim 600'den fazla hafızlık talebesi katıldı - Medresenin baş hocası Şeyh Zeynel Abidin Diop: - "İslam aleminin övünç kaynağı, lideri Reis Erdoğan'ı cesareti ve güzel kıraatıyla hatırlıyor ve anıyoruz"

Şefkat Yolu Derneği, Senegal'de çoğunluğu yetim talebelerden oluşan Serigne Malik Muhsin Diop Hafızlık Medresesi'ndeki yüzlerce talebeye iftar verdi.

Başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki ve ülkenin eski başkenti Saint Louis şehrinde verilen iftara, dernek yetkililerinin yanı sıra medrese hocaları ve öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen iftar programında konuşan Medresenin baş hocası Şeyh Zeynel Abidin Diop, dernek vasıtasıyla yardım yapan hayırseverlere ve dernek çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumları vasıtasıyla Afrika halkına her zaman sahip çıktığını hissettirdiğine dikkati çeken Diop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a derin bir muhabbet duyduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.

"Erdoğan'ı cesareti ve güzel kıraatıyla hatırlıyor ve anıyoruz"

"Sizin reisiniz ve bizim reisimiz olan, İslam aleminin övünç kaynağı, lideri Reis Erdoğan'ı cesareti ve güzel kıraatıyla hatırlıyor ve anıyoruz. Erdoğan'ın Bakara suresinin ilk ayetlerini okuyuşunu duyduğumuzda çok heyecanlanmıştık. O bize göre İslamın övünç kaynağıdır. Allah ömrünü uzatsın, arkasını sağlam kılsın ve düşmanlarına fırsat vermesin ki düşmanları rahat rahat doğuda batıda istediklerini yapamasınlar." şeklinde konuşan Diop, Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimlerde ilk turda seçileceğini ifade etti.

- "Hedefimiz, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında şefkat köprüsü olmak"

Şefkat Yolu Derneği Senegal Koordinatörü İlhan Yalım AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 2009'da Senegal Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan karşılıklı protokol neticesinde kurulduğunu söyledi.

Derneğin başkentte bakanlık bünyesindeki kız ve erkek 140 kontenjanlı Dakar İslam Enstitüsü ile ortaklaşa eğitim faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Yalım, ayrıca aralarında yetimlerin bulunduğu 40 talebelik hafızlık kursunu bu yıl hizmete açtıklarını kaydetti.

Yalım, enstitü ve hafızlık kursu bünyesindeki talebelerin modern koşullarda eğitim gördüğüne dikkati çekti.

"Hedefimiz, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında şefkat köprüsü olmak, yüreklerimizden sızan merhamet duygusuyla; çaresizliğe, ezilmişliğe, yokluğa, sefalete, incinmişliğe, yorgun düşmüşlüğe son vermek ve huzurlu, mutlu adaletli bir dünya için bu yolda yürümektir." diyen Yalım, dernek yardımlarının ramazan ayı ile Ramazan ve Kurban Bayramlarında artarak devam ettiğini dile getirdi.

Yalım, dernek bünyesinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra su kuyusu açma, ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımı yaptıklarını anımsattı.

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