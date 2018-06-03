Şefkat Yolu Derneğinden Senegal'deki yetim hafızlara iftar

Şefkat Yolu Derneği, Senegal'de çoğunluğu yetim talebelerden oluşan Serigne Malik Muhsin Diop Hafızlık Medresesi'ndeki yüzlerce talebeye iftar verdi.

Başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki ve ülkenin eski başkenti Saint Louis şehrinde verilen iftara, dernek yetkililerinin yanı sıra medrese hocaları ve öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen iftar programında konuşan Medresenin baş hocası Şeyh Zeynel Abidin Diop, dernek vasıtasıyla yardım yapan hayırseverlere ve dernek çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumları vasıtasıyla Afrika halkına her zaman sahip çıktığını hissettirdiğine dikkati çeken Diop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a derin bir muhabbet duyduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.

"Erdoğan'ı cesareti ve güzel kıraatıyla hatırlıyor ve anıyoruz"

"Sizin reisiniz ve bizim reisimiz olan, İslam aleminin övünç kaynağı, lideri Reis Erdoğan'ı cesareti ve güzel kıraatıyla hatırlıyor ve anıyoruz. Erdoğan'ın Bakara suresinin ilk ayetlerini okuyuşunu duyduğumuzda çok heyecanlanmıştık. O bize göre İslamın övünç kaynağıdır. Allah ömrünü uzatsın, arkasını sağlam kılsın ve düşmanlarına fırsat vermesin ki düşmanları rahat rahat doğuda batıda istediklerini yapamasınlar." şeklinde konuşan Diop, Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimlerde ilk turda seçileceğini ifade etti.