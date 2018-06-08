HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şefkat Yolu Derneğinden Senegalli yetimlere giysi yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

Şefkat Yolu Derneğinden Senegalli yetimlere giysi yardımı

DAKAR (AA) – Şefkat Yolu Derneği, Senegal'in başkenti Dakar'da çoğu yetim yüzlerce çocuğa giysi yardımında bulundu.

Şefkat Yolu Derneği Eğitim Koordinatörü Hamza Tayyip Cığal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Dakar İslam Enstitüsü ile ortaklaşa eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Cığal, başta hafızlık eğitimi verdikleri 40 öğrenci olmak üzere, çoğunluğu yetim yüzlerce çocuğa Ramazan Bayramı dolayısıyla giysi yardımı yaptıklarını, 5 ile 7 yaş arasındaki yetim çocukların da tüm masraflarını karşıladıklarını dile getirdi.

Derneğin Senegal Koordinatörü İlhan Yalım da bir Türk sivil toplum kuruluşu olarak, Senegal Eğitim Bakanlığının modern hafızlık kursları açma projesine katkı sağladıklarını belirtti.

Öğrencilerin modern koşullarda eğitim aldığını ifade eden Yalım, hafızlıklarını bitiren çocuklara örgün ilkokul eğitimi verdiklerini anlattı.

Müslümanların bu tarz projelere daha fazla önem vermesi gerektiğini dile getiren Yalım, "Biz ilgilenmezsek Fransızlar kendi müfredatlarını okutmak şartıyla bu projelere sponsor olmak istiyor." dedi.

Dernek geçen günlerde ülkenin eski başkenti Saint Louis'te yine çoğunluğu yetim 600'den fazla çocuğa iftar vermişti.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Erdoğan: Bunlar, Pensilvanya'daki şarlatana Türkiye'yi sunma derdinde/Ek fotoğraflarErdoğan: Bunlar, Pensilvanya'daki şarlatana Türkiye'yi sunma derdinde/Ek fotoğraflar
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı kıyafet yardımı Senegal Şefkat Yolu Derneği

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Meral Akşener'in Rize mitingi öncesinde gerginlik!

Meral Akşener'in Rize mitingi öncesinde gerginlik!

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.