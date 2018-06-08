Şefkat Yolu Derneğinden Senegalli yetimlere giysi yardımı

DAKAR (AA) – Şefkat Yolu Derneği, Senegal'in başkenti Dakar'da çoğu yetim yüzlerce çocuğa giysi yardımında bulundu.

Şefkat Yolu Derneği Eğitim Koordinatörü Hamza Tayyip Cığal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Dakar İslam Enstitüsü ile ortaklaşa eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Cığal, başta hafızlık eğitimi verdikleri 40 öğrenci olmak üzere, çoğunluğu yetim yüzlerce çocuğa Ramazan Bayramı dolayısıyla giysi yardımı yaptıklarını, 5 ile 7 yaş arasındaki yetim çocukların da tüm masraflarını karşıladıklarını dile getirdi.

Derneğin Senegal Koordinatörü İlhan Yalım da bir Türk sivil toplum kuruluşu olarak, Senegal Eğitim Bakanlığının modern hafızlık kursları açma projesine katkı sağladıklarını belirtti.

Öğrencilerin modern koşullarda eğitim aldığını ifade eden Yalım, hafızlıklarını bitiren çocuklara örgün ilkokul eğitimi verdiklerini anlattı.

Müslümanların bu tarz projelere daha fazla önem vermesi gerektiğini dile getiren Yalım, "Biz ilgilenmezsek Fransızlar kendi müfredatlarını okutmak şartıyla bu projelere sponsor olmak istiyor." dedi.

Dernek geçen günlerde ülkenin eski başkenti Saint Louis'te yine çoğunluğu yetim 600'den fazla çocuğa iftar vermişti.

