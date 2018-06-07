"Segah, dini duyguları ortaya çıkaran bir makam"

SEFA ŞAHİN - Neyzen Ömer Faruk Keskin, ramazan ayında neyin daha çok segah makamında icra edildiğini belirterek, "Segah makamı insanda dini ve ulvi duyguları ortaya çıkaran bir makam. İnsanları, Rabb'i ile baş başa bırakan, yaradanı hatırlatan bir makam." dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında müzikle terapi alanında yüksek lisans öğrencisi olan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır ney üflediğini belirterek, musiki makamlarının bazı hastalıklara şifa olduğunu söyledi.

Bu alanla ilgili tıpçı, yazar, filozof ve bilim adamı Farabi ve İbn-i Sina'nın çalışmalarının önemine değinen Keskin, "Musikide icra edilen makamlar bazı hastalıklara şifa oluyor. Mesela rast makamı insanı dinginleştiriyor, sabah ezanının makamı saba makamı uyarıcı. Bu makam insanı dinçleştirip, uyandırmaya yönlendiriyor." diye konuştu.

Keskin, neyin insanı yüce duygulara yaklaştırdığını ve pozitif duyguları harekete geçirdiğine işaret ederek, "Ramazan ayında ney en çok segah makamında icra edilir. Segah makamı insanda dini ve ulvi duyguları ortaya çıkaran bir makam. İnsanları Rabb'i ile baş başa bırakan, yaradanı hatırlatan bir makam. Dünyanın en çok icra edilen bestelerinden olan Itri'nin Tekbir ve Salat-i Ümmiye'si de segah makamındadır." ifadelerini kullandı.

\