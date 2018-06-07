HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Segah, dini duyguları ortaya çıkaran bir makam"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:19 | Son Güncelleme

Neyzen Ömer Faruk Keskin: - "Ramazan ayında ney en çok segah makamında icra edilir. Segah makamı insanda dini ve ulvi duyguları ortaya çıkaran bir makam. İnsanları Rabb'i ile baş başa bırakan, yaradanı hatırlatan bir makam" - "Musikide icra edilen makamlar bazı hastalıklara şifa oluyor. Mesela rast makamı insanı dinginleştiriyor, sabah ezanının makamı saba makamı uyarıcı. Bu makam insanı dinçleştirip, uyandırmaya yönlendiriyor"

SEFA ŞAHİN - Neyzen Ömer Faruk Keskin, ramazan ayında neyin daha çok segah makamında icra edildiğini belirterek, "Segah makamı insanda dini ve ulvi duyguları ortaya çıkaran bir makam. İnsanları, Rabb'i ile baş başa bırakan, yaradanı hatırlatan bir makam." dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında müzikle terapi alanında yüksek lisans öğrencisi olan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır ney üflediğini belirterek, musiki makamlarının bazı hastalıklara şifa olduğunu söyledi.

Bu alanla ilgili tıpçı, yazar, filozof ve bilim adamı Farabi ve İbn-i Sina'nın çalışmalarının önemine değinen Keskin, "Musikide icra edilen makamlar bazı hastalıklara şifa oluyor. Mesela rast makamı insanı dinginleştiriyor, sabah ezanının makamı saba makamı uyarıcı. Bu makam insanı dinçleştirip, uyandırmaya yönlendiriyor." diye konuştu.

Keskin, neyin insanı yüce duygulara yaklaştırdığını ve pozitif duyguları harekete geçirdiğine işaret ederek, "Ramazan ayında ney en çok segah makamında icra edilir. Segah makamı insanda dini ve ulvi duyguları ortaya çıkaran bir makam. İnsanları Rabb'i ile baş başa bırakan, yaradanı hatırlatan bir makam. Dünyanın en çok icra edilen bestelerinden olan Itri'nin Tekbir ve Salat-i Ümmiye'si de segah makamındadır." ifadelerini kullandı.
\

- "Neyin insana benzeyen doğal tarafı var"

Neyin insanlık tarihinin eski bir enstrümanı, dini musikinin parçası olduğuna ve yapısı itibarıyla insana benzeyen doğal bir tarafının olduğuna dikkati çekti.

Neyin parçalarını oluşturan dokuz boğumun insanın anne karnındaki dokuz aylık yolculuğa benzetildiğini, insan gibi olgunlaşma ve oluşma evresi geçirdiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Neyde altısı ön yüzünde, biri arka yüzünde yedi perde var. Bu perdeler ney enstrümanını kainatla buluşturan, dışarı açan perdelerdir. İnsanın başında da bizi dünyaya açan yedi perde var. Gözler, kulaklar, burun delikleri ve ağzımız. Bizi nasıl gözlerimiz, kulaklarımız kainata açıyorsa, bu ulvi, kutsi enstrüman da üzerindeki perdeleri vasıtasıyla kainata açılıyor."

Hazreti Mevlana'nın neyin kainata sırlar fısıldadığını söylediğini aktaran Keskin, ney kamışının bataklıkta yetiştiğini ama onun bir derviş tarafından çile sürecine tabi tutulduğunu anlattı.

- "Ney çile çeken Mevlevi derviş gibi"

Ney kamışının ilk önce başının ve gövdesinin dokuz boğuma ayrılarak kesildiğini, ardından kamışın güneşte kurutulduğunu ve eğri ise düzeltmek için kor ateşe tutulup düzeltildiğini dile getiren Keskin, şöyle devam etti:

"Ardından yedi perde açılıyor üzerine. Yedi perdenin açılması ve dokuz boğumun birleştirilmesi için uzun kızgın bir demir gerekiyor. Demiri kızdırıp neyin içini dağlıyoruz adeta. O dokuz boğum birleştiriliyor. Ardından neyi hizada tutması, terbiye etmesi için baş ve gövdesine iki yüzük takılıyor. O yüzükler neyin çatlamasını önlemeye yönelik. Ama bir yönüyle de yüzükler ona baskı uyguluyor, sıkıyor ve bir hizada tutuyor."

Neyin artık olgunlaştığına kanaat getiren üretici, son aşama olarak dervişlerin başındaki sikkeye benzeyen başpareyi müzik aletine ilave ettiğini söyleyerek, "Adeta bu da uzunca bir süre çile çeken bir Mevlevi dervişi gibi başına sikkeyi geçirip artık şahlandırıyor bu süreci. Sonraki süreçlerde sırlar fısıldamaya başlıyor insanlığa. Bu sırrın da insanlığın yaradılış sırrı olduğundan bahsediliyor bir hikayede." sözlerine yer verdi.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptıNostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı
 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Neyzen Ömer Faruk Keskin ramazan ayı segah makamı

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.