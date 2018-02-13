Şehide haciz skandalı büyüyor! Avukatın bürosuna saldırdılar!

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehadet haberinin ardından alacaklarının tahsisi için icra yenilemesi yapan Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan avukatlık bürosunun camları yoldan geçen engelli olduğu iddia edilen H.A.S. tarafından kırıldı.
Eli kesilen Sarıaslan'ı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tedavisi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olası bir taşkınlığın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı. Avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunda bulunan isim levhası ise indirildi. (İHA)
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