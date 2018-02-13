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Şehide haciz skandalı büyüyor! Avukatın bürosuna saldırdılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 17:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Ocak'ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ı icraya veren avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunun camları kırıldı.

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehadet haberinin ardından alacaklarının tahsisi için icra yenilemesi yapan Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan avukatlık bürosunun camları yoldan geçen engelli olduğu iddia edilen H.A.S. tarafından kırıldı.

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Eli kesilen Sarıaslan'ı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tedavisi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olası bir taşkınlığın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı. Avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunda bulunan isim levhası ise indirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin Zeytin Dalı Harekatı Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bunun gibi mezar fırsatçılarının ellerinden meslekleri bile alınmalı...
linç fırsatçısı olduk! ya hu bu adam yaşarken niye devlet baba oğlum gel borcunu erteleyelim ya da ödeyelim sen savaşa gidiyorsun gözün arkada kalmasın demedi? avukat zaten icranın şehit olmadan önce konulduğunu söyledi. gidin bakın bugün afrine giden kaç mehmetin borcu harcı ekonomik sıkıntısı var? adam ben ölürsem sigorta size para verir diye facede nor bırakıp savaşa gidiyor eğer bir cam kırılacaksa önce kendi camımızı kıralım avukat ne yapsın müvekkiline ben o parayı cebimden öderim siz davayı geri çekin mi desin ayıptır be kardeşim ayıp... biraz akıl izan sahibi olun
sen haberi nerenden okuyorsun kardesim zaten borc taksitlendirilmis sehidim oduyormus ve rahmetli olunca odeyemeyecegi icin av. hemen haciz yollamis siz nasil fikirsiz insanlarsiniz ki
valla kardeşim bizde kuş kadar akıl olsa akıllı olurduk zaten en kısa örnek asgari ücret alanın cebinde beş milyarlık telefon var
her şeyi hukuk içerisinde yapmayı ne zaman öğreneceğiz
hee kesin engellidir :D helal olsun sanaa böyleleri o şehidin canını feda ettiği vatanında barınmamalı !!!
Alacaklının da, avukatının da analarından emdiği süt burnundan getirilmeli. Bu ülkede barınamıcak şekilde baskı görmeleri gerekir. En kibar tabiriyle bu kadarını söyleyebilirim.
Şehitlerimizin borcu olmaz onlar canlarıyla ödediler borçlarını, borçları millete emanettir.Biraz aklı selim olsaydın o ilin valisine gidip olayı anlatsaydın bu borcu devletimiz öderdi. ; bunun başka yöntemleri var hnm efendi. O ki şehadete ererken bile geride Türkmen çocukları düşünüp vasiyet bırakmış.Yazıklar olsun bu milletin okullarında hiç mi bir şey öğrenmedin.
az bile yapmışlar
sende beter ol
bazı icra avukatları işi para dünyanın en çaresiz masum insanı olsun .birde acımasızca taviz vermeden yaparlar işlerini . şehit ölü çocuk dinlemezler.
avukatlar azmış birşekilde ağızlarından salyalar akarak heryere saldırıyor ne öğrenci yurdu dinliyorlar ne okul dinliyorlar nede şehit dinliyorlar maalesef adına hukuk dediğimiz şeyi kullanarak asıp kesiyorlar ve birileride buna dur demiyor.
Her kes kahraman. O Avukat birinin alacağı için icraya verdi. yani bir alacaklı var. Şehit icraya verilmiş değil borçlu icraya verilmiş. Şehide sahip çıkmak Şehidin borcunu ödemekten geçer. onun rahat yatması onuruna namusuna sahip çıkmak ile olur. O ilçenin esnafı şehidin borcunu ödemelidir.Bedava kahramanlık yapmasın kimse. alacakliya saldirmak ŞEHİD in rahat uyumasini sağlamaz. Herkes vicdan görevini yapsın.
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